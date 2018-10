Yanet García y su exnovio protagonizan una última pelea en YouTube e Instagram [FOTOS Y VIDEO]

El exnovio de Yanet García , el gamer profesional Douglas Martin mejor conocido como FaZe Censor, realizó un último video sobre la verdadera razón por la que terminaron con la modelo mexicana luego de retirarse oficialmente de las competiciones de Call of Duty.

En su canal deYouTube , Martin colgó un video explicativo sobre las diversas razones por las que sucedió la ruptura. Durante los 15 minutos de video, él confiesa que la chica del clima más sexy del mundo comenzó a exigirle una parte de su ganancia en YouTube:

"Todo empezó a cambiar cuando le mencioné cuánto dinero se podía hacer en YouTube. En ese entonces, nadie respetaba a YouTube como una profesión como lo hacen ahora" comenta en el video

Además de esto, la calificó como posesiva, interesada y mucho más, cosas que evitó decir anteriormente por respeto a ella, pero los "trolls" de Internet y los diferentes falsos rumores que se difundían, dejándolo a él como el "malo" de la relación.

Yanet García no se quedó callada

Yanet García ha recibido diversos comentarios de sus seguidores halagando su belleza y sensualidad tras su más reciente video. (Foto: Instagram) Yanet García ha recibido diversos comentarios de sus seguidores halagando su belleza y sensualidad tras su más reciente video. (Foto: Instagram) Yanet García ha recibido diversos comentarios de sus seguidores halagando su belleza y sensualidad tras su más reciente video. (Foto: Instagram)

Por su parte, la chica del clima no dudó un segundo en responder al video de su ex pareja, pero lo hizo a través de Instagram publicando una serie de fotografías con su posición oficial. Esto no lo hizo directamente al gamer profesional, sino la información fue dirigida a la prensa y a su audiencia.

La carta en cuestión defiende su persona en siete puntos diferentes, comentando que ahora desconoce a la persona de quien se enamoró, recalcando que no caería en su juego para no revelar detalles que deberían haberse quedado en su vida privada.

Ella menciona que fue muy difícil llegar a donde está y que no estaba planeada su fama ni nada por el estilo. De hecho, fueron los mismos medios de comunicación quienes le pusieron el sobrenombre de la "chica del clima".

Agrega que nunca se arrepentirá de nada de lo que hizo, confiada en que ella es una figura de bien y no quiere rodearse de figuras tóxicas. Al final, le desea lo mejor a FaZe Censor, sabiendo que prefirió el dinero al amor eterno.

¿Qué opinan?