YouTube Viral: un submarino nuclear de USA utiliza el gamepad de Xbox para sus controles

Hace poco, el gobierno de Estados Unidos presentó su nuevo submarino nuclear: el USS Colorado SSN-788, el submarino número 15 de la clase Virginia, con casi 115 metros de longitud y un peso aproximado de 7800 toneladas.



Sin embargo, lo que más sorprendió de su anuncio, fue que el periscopio de dicho submarino nuclear está controlado por un gamepad de Xbox. En realidad, es un mástin fotónico, con una cámara 360° para evitar el uso del clásico tubo.



"Implementamos esta mejora para abaratar costos" comentó el comandante del navío, Reed Koepp," además, nuestros jóvenes reclutas marineros están acostumbrados a utilizar un gamepad de Xbox​ desde pequeños" puntualizó.

USS Colorado (SSN-788) (Foto: US NAVY / JAMES KIMBER)

De momento no se ha confirmado si han utilizado el gamepad de una Xbox 360 o de un Xbox One. Lo cierto es que diversas simulaciones militares utilizan estos controladores, por lo que a pesar de ser una noticia curiosa, no es algo raro que hayan implementado este cambio.