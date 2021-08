Es la noticia del momento y todos hablan de ello hasta en WhatsApp . El protagonista es Lionel Messi quien ya no pertenece al Barcelona, al no haber una renovación de su contrato por lo que abandonará el club catalán. La noticia no ha sido ajena a las redes sociales y a WhatsApp , donde de inmediato millones están compartiendo los stickers del astro argentino, ¿cómo obtenerlos en tu smartphone?

Play Store, muy popular en Estados Unidos y varios países del mundo, se ha convertido en una app de excelencia para poder crear las más divertidas pegatinas no solo con tu rostro, sino con los memes o temas del momento, como en este caso lo es Lionel Messi.

DESCARGA LOS STICKERS DE LIONEL MESSI

¿Quieres descargar en tu celular totalmente gratis los stickers de Lionel Messi? Pues estos son los pasos que debes seguir:

Para poder obtener las pegatinas de Lionel Messi, descarga la app Messi Stickers For WhatsApp.

Luego dale abrir y aparecerán todos los stickers creados sobre el astro argentino.

Después dale en “Add to WhatsApp”. Al hacer click te volverá a preguntar si quieres añadir los stickers a WhatsApp, dale añadir y todos los iconos aparecerán en tu WhatsApp.

Cuando ingreses a la app de mensajería rápida, verás que se han agregado de manera automática y podrás enviar a tus mejores amigos los stickers del astro argentino que ahora quiere dejar el Barcelona.

Descarga AQUÍ los últimos stickers de Leo Messi con la camiseta de Barcelona en WhatsApp. (Play Store)

