La selección de Argentina es una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, título que defenderá luego de consagrarse campeón en Qatar 2022 de la mano de su capitán Lionel Messi. A solo falta de unas semanas, el entrenador albiceleste aún tiene algunas dudas en ciertas posiciones para presentar la nómina final de 26 jugadores.

Esto, debido a que algunos futbolistas que tenía como “fijos” presentan lesiones que no existe certeza en estos momentos de que puedan superarlas antes del inicio de la competición. Por tal motivo, tomó una importante decisión sobre la gira previa al Mundial de Estados Unidos.

Scaloni esperará a último momento para confirmar su lista de convocados, y decidió incorporar a cinco futbolistas que juegan en la Liga Profesional Argentina, además de uno que milita en la Bundesliga para tener opciones en un mediocampo que parecía definidido, pero que amerita tomar acciones por algunas dolencias de hasta dos jugadores considerados.

Se trata de Tomas Aranda de Boca, Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River, Simón Escobar de Vélez e Ignacio Ovando de Rosario Central. A ellos se suma el polifuncional Nicolás Capaldo del Hamburgo, quien forma parte de la lista de 55 futbolistas.

Este último vio crecer sus chances de meterse a la lista definitiva del Mundial, pues los futbolistas Gonzalo Montiel y Nahuel Molina aún no se recuperan al 100% de sus lesiones, aunque se les esperará hasta la fecha límite que es el 1 de junio.

Argentina ganó el Mundial 2022, tras vencer por penales a Francia. (Foto: AP)

Cabe mencionar que la selección de Argentina tiene programado jugar dos amistosos internacionales ante Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio. Estos partidos servirán para llegar con ritmo al debut oficial en el Mundial.

Pese a que todas las selecciones son competitivas, Argentina lidera uno de los grupos más accesibles que le ha tocado en los últimos años, por lo que se espera que supere esta fase en el primer lugar de la serie.

Fixture de Argentina en el Mundial:





Fecha 1: Argentina vs. Argelia | Martes 16/06, 22.00 (hora argentina) | Kansas City Stadium.

| Martes 16/06, 22.00 (hora argentina) | Kansas City Stadium. Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14.00 (hora argentina) | Dallas Stadium.

| Lunes 22/06, 14.00 (hora argentina) | Dallas Stadium. Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23.00 (hora argentina) | Dallas Stadium.

TE PUEDE INTERESAR



