Este nuevo visual, que es tendencia en redes sociales, tiene a varios dándole vueltas a lo que podría ser su solución, pero no es tan sencillo como parece. Hazlo sin dudar. Pon todos tus sentidos a trabajar para encontrar en este acertijo viral cada uno de los rostros y la respuesta en solo 8 segundos. Tienes que saber que, pasado el tiempo límite y de no encontrar, es probable que tu mente estalle al no lograr resolver el desafío visual.

Varios pensaron que sería fácil para resolver y quedaron perplejos cuando se toparon con este reto viral en Facebook. Al final de la nota te toparás con la respuesta en la imagen y no lo creerás.

Su complejidad en algo tan sencillo ha hecho que cuatro de cada cinco usuarios falle al intentar encontrar las cuatro caras. Cuestiónate cada detalle que veas en la imagen y resuelve el desafío. Si intentas responder acertadamente, trata de no superar los ocho segundos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Ves las cuatro caras en el acertijo visual? Solo el 4% logró resolverlo en 5s. (Foto: Facebook)

Presta atención a cada detalle de la imagen de la cosecha que tenemos hoy para ti. Esta prueba visual te dará muchas habilidades al final si es que logras resolverlo. Si es que no lo logras ver realmente, pues te brindaremos la solución ya mismo.

RESPUESTA DEL ACERTIJO VISUAL

Revisaste la ilustración y no diste con la respuesta, pero despreocúpate. Nuestra misión es enseñarte la respuesta del objetivo por los que llegaste hasta aquí. Deberíamos volver a decirte que fueron muy pocos los que dieron con la respuesta correcta, por lo que no deberías desanimarte y mirar lo que tenemos para ti.

Solución del acertijo visual: aquí verás las cuatro caras. (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes.

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.