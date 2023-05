Shakira lanzó el jueves 11 de mayo su nueva canción “Acróstico”. La cantante colombiana dejó atrás los dardos contra su expareja Gerard Piqué y esta vez le dedicó su nuevo sencillo a sus hijos, Milan y Sasha, con quienes se mudó a Miami, Estados Unidos, el pasado 2 de abril, para empezar una nueva etapa de su vida.

Después de lanzar cuatro temas sobre su polémica ruptura con Gerard Piqué, “Te felicito” junto a Rauw Alejandro, “Monotonía” con Ozuna, “la Session 53″ con el productor argentino Bizarrap y “TQG” con Karol G, ahora Shakira ha lanzado una nueva canción en el que ha dado un viraje en letra y género.

“Acróstico” es una balada que Shakira interpreta en solitario. La canción está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha. En ella la intérprete colombiana habla cómo el amor que siente por sus pequeños la ha ayudado a ser más fuerte durante el proceso de ruptura con Gerard Piqué. Además, es un mensaje a las madres solteras. ¿Ya escuchaste la canción? Aquí más detalles.

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha (Foto: Shakira / Instagram)

¿CÓMO ES LA LUCHA DE UNA MADRE SOLTERA, SEGÚN SHAKIRA?

Shakira le ha dedicado su canción “Acróstico” a sus hijos, Milan y Sasha. Si bien hay líneas en las que habla del dolor que sintió tras la ruptura con Gerard Piqué, la barranquillera se enfoca en cómo el amor que siente por sus pequeños la han ayudado a ser más fuerte y entender a lidiar con los momentos difíciles.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos”, dice la primera parte de “Acróstico”, que ya acumula más de un millón de visualizaciones en YouTube.

En otra parte de la canción, Shakira muestra su amor incondicional a sus hijos. Demostrando que, como toda madre, siempre va a estar para apoyar a sus pequeños: “Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti”.

En “Acróstico”, Shakira habla sobre cómo el amor de sus hijos la ha hecho seguir adelante en medio del dolor de su separación de Gerard Piqué (Foto: Shakira / Instagram)

La intérprete barranquillera también dejó ver que sus hijos son su motor para seguir adelante pese a los malos momentos: “Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor”, dice otra parte del tema.

“Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla”, dice Shakira en alusión a la ruptura sentimental con Gerard Piqué.

“Aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran”. En esta parte de la canción, la barranquillera nos dice que hay que luchar frente a los problemas.

LOS COMENTARIOS DE APOYO A LA CANCIÓN DE SHAKIRA

En redes sociales, los fans de Shakira han halagado su nueva canción. De hecho, la mayoría de madres se han sentido identificadas con la letra de “Acróstico”, que también refleja el amor de una madre soltera.

“Nuevo himno de nosotras las madres. Todas en mayor o menor medida hemos pasado por eso y sacamos fuerzas de dónde no tenemos para cuidar a nuestros pichoncitos” o “Ser madre soltera es lo más doloroso que me paso en la vida, tus palabras expresan todo lo que viví”, son algunos de los comentarios de los fans en las redes sociales.