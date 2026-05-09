Khamzat Chimaev y Sean Strickland encabezarán el UFC 328 con el cinturón de peso mediano en juego, en una cita que promete pólvora pura. La acción se traslada este sábado 9 de mayo al Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, con el inicio de la cartelera desde las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) . En un lado del octágono estará Borz, decidido a imponer su presión asfixiante y su lucha dominante; en el otro, Tarzán, fiel a su boxeo lineal, su guardia alta y ese estilo metódico que desgasta rivales asalto tras asalto. Todo apunta a un duelo de alto voltaje, donde el que logre imponer el ritmo desde temprano podría inclinar el campeonato a su favor.

En buena parte de América, el camino para ver UFC 328: Chimaev vs. Strickland pasa por Paramount+, que se encargará de distribuir la señal del evento en Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y la mayoría de países de Latinoamérica donde el servicio opera. El panorama es muy diferente al de temporadas anteriores, cuando los numerados de UFC se repartían entre PPV tradicionales, ESPN y paquetes premium en distintas plataformas. Hoy, la tendencia se inclina hacia un ecosistema más centralizado en el streaming: Paramount+ se convierte en la puerta de entrada para disfrutar la cartelera completa, mientras que en suelo estadounidense parte de la velada también se emitirá a través de la señal abierta de CBS.

En España, los aficionados deberán recurrir a un servicio de streaming de pago para no perderse el UFC 328: HBO Max será la casa del evento en este mercado. Bastará con contar con una suscripción activa para seguir en directo todas las peleas, desde las preliminares hasta el choque estelar entre Chimaev y Strickland, sin necesidad de cambiar de canal ni plataforma. La integración de toda la velada en una sola app facilita consumir la noche completa de MMA desde el mismo entorno, ya sea en televisión inteligente, computadora, tablet o teléfono móvil.

Mientras tanto, en el Reino Unido e Irlanda, será TNT Sports quien tome el control de la pantalla con una cobertura que abarca desde las preliminares tempranas hasta el combate por el título. Los suscriptores podrán optar por verlo en los canales lineales habituales o a través de la plataforma digital asociada, aprovechando la flexibilidad de seguir el UFC 328 tanto en TV como en dispositivos conectados.

Como es habitual en los eventos numerados, las primeras preliminares también se podrán ver mediante UFC Fight Pass, el servicio oficial de la promotora, que además ofrece repeticiones, contenido bajo demanda, previas, análisis y un amplio archivo histórico para quienes quieran revivir grandes noches del octágono.

¿A qué hora inicia y en qué canal transmiten pelea Chimaev vs. pelea Strickland por el UFC 328?

PAÍSES HORA DE INICIO (PRELIMINARES) HORA CARTELERA ESTELAR (APROX.) CANALES TV / STREAMING Estados Unidos (Costa Este) 6:00 p.m. ET 9:00 p.m. ET CBS, Paramount+ y UFC Fight Pass Estados Unidos (Costa Oeste) 3:00 p.m. PT 6:00 p.m. PT CBS, Paramount+ y UFC Fight Pass México 4:00 p.m. (CT) 7:00 p.m. (CT) Paramount+ Argentina 7:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Chile 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Perú 5:00 p.m. 8:00 p.m. Paramount+ Colombia 5:00 p.m. 8:00 p.m. Paramount+ Uruguay 7:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Paraguay 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Venezuela 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Bolivia 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Brasil 7:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Guatemala 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass El Salvador 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Honduras 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Nicaragua 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Puerto Rico 6:00 p.m. ET 9:00 p.m. ET Paramount+ (zona Estados Unidos) y CBS República Dominicana 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Costa Rica 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass España 1:00 a.m. (10/05) 4:00 a.m. (10/05) HBO Max Reino Unido 12:00 p.m. 3:00 a.m. (10/05) TNT Sports (TV) Irlanda 12:00 p.m. 3:00 a.m. (10/05) TNT Sports (TV)

Cartelera del UFC 328: Chimaev vs. Strickland

Cartelera estelar

Título peso medio — Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland.

Título peso mosca — Joshua Van vs. Tatsuro Taira.

Peso pesado — Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta.

Peso wélter — Sean Brady vs. Joaquin Buckley.

Peso ligero — King Green vs. Jeremy Stephens.

Cartelera preliminar

Peso medio — Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz.

Peso wélter — Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov (#15).

Peso ligero — Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki.

Peso ligero — Jim Miller vs. Jared Gordon.

Primeras preliminares

Peso medio — Roman Kopylov vs. Marco Tulio.

Peso pluma — Pat Sabatini vs. William Gomis.

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos.

Peso mosca — Clayton Carpenter vs. José Ochoa.