Todo ha quedado listo para un combate de infarto. Desde el Prudential Center de Newark, New Jersey, se llevará a cabo una nueva edición enumerada de la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo: UFC 328 - Chimaev vs. Strickland. Esta pelea estelar será válida por el cinturón de peso medio, donde Chimaev quiere retener el campeonato y confirmar que es el rey de esta categoría. A continuación, te dejo con los horarios del UFC 328 y cómo podrás ver la pelea de Chimaev vs. Strickland .

Transmisión de Paramount Plus para seguir el evento del UFC 328 entre Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, este sábado 9 de mayo de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO por TV y streaming en EE. UU.?

En Estados Unidos, la transmisión oficial del UFC 328: Chimaev vs. Strickland estará disponible a través de Paramount Plus, gracias al acuerdo exclusivo firmado entre UFC y Paramount a partir de 2026. Esto significa que los eventos numerados dejaron de ser PPV individuales: ahora se incluyen dentro de la suscripción mensual o anual a la plataforma, junto con el resto del catálogo de series, películas y deportes.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos

Plan Essential (con anuncios)

Precio mensual: 8.99–9 dólares.

Precio anual: 89.99–90 dólares.

Qué incluye: acceso a todos los eventos UFC (numerados y Fight Nights) en vivo y on demand, catálogo general de Paramount Plus y deportes con publicidad, sin necesidad de pagar un PPV aparte.

Plan Premium (sin anuncios)

Precio mensual: 13.99–14 dólares.

Precio anual: 139.99–140 dólares.

Qué incluye: todo lo del Essential, pero con streaming sin anuncios en el contenido on demand, descargas para ver offline y acceso a canales en vivo como CBS, donde se emiten tramos selectos de algunas carteleras.

En la práctica, lo que antes costaba 79.99 dólares por cada PPV de UFC ahora está incluido en una suscripción que ronda entre 9 y 14 dólares al mes, lo que hace mucho más accesible seguir todas las veladas de la temporada.

¿Cómo mirar UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO desde México?

En México, el modelo también cambia por completo: el UFC 326 ya no se ve en FOX Sports Premium ni en ESPN KnockOut vía Disney+, sino directamente en Paramount Plus , que se convierte en la plataforma exclusiva para los eventos de UFC en el país. La cartelera completa —prelims, estelares y pelea Chimaev vs. Strickland — se podrá seguir EN VIVO y ON DEMAND dentro de la app, sin cargos PPV adicionales.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

Tras el ajuste de precios aplicado a partir de febrero de 2026, los costos de Paramount Plus en México quedaron así:

Plan Estándar

Precio mensual: 149 pesos mexicanos (subió desde 129 MXN).

Precio anual: 1,249–1,339 MXN aproximadamente, según el operador (antes rondaba los 1,099–1,159 MXN).

Qué incluye: acceso completo al catálogo de Paramount Plus sin anuncios, calidad HD y número de dispositivos simultáneos pensado para uso individual o familiar reducido, con todos los eventos UFC integrados.

Plan Premium

Precio mensual: 199 pesos mexicanos (subió desde 179 MXN).

Precio anual: 1,699–1,789 MXN aproximadamente, según la oferta vigente.

Qué incluye: mismo catálogo que el Estándar, pero con más dispositivos simultáneos y, en algunos casos, mejor calidad de video (hasta 4K en contenidos compatibles), ideal para hogares donde varias personas verán UFC, series y películas al mismo tiempo.

El incremento de tarifas en 2026 se vincula directamente a la llegada de la UFC como uno de los principales atractivos deportivos del servicio, lo que refuerza el valor de la suscripción para los fans de las artes marciales mixtas en México.

Khamzat Chimaev expone el Campeonato del peso medio ante Sean Strickland en el combate principal del UFC 328 (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

Para el resto de Latinoamérica, incluido Brasil, Paramount Plus también se convierte en la plataforma exclusiva para los eventos de la UFC a partir de 2026. Los usuarios pueden ver los 13 eventos numerados del año y alrededor de 30 UFC Fight Nights en vivo, sin costo adicional más allá de la suscripción mensual o anual a Paramount Plus.

Los precios varían según el país, pero en la mayoría de mercados latinoamericanos hay un plan estándar en moneda local equivalente a unos 4–10 dólares al mes, con acceso al catálogo completo y a todas las veladas de UFC.

UFC Fight Pass se mantiene como complemento para early prelims y archivo histórico, pero el foco principal para seguir Chimaev vs. Strickland en la región es Paramount Plus.

¿Cómo ver UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO desde España?

Si te encuentras en España, debes adquirir el servicio streaming de MAX para poder mirar el UFC 328: Chimaev vs. Strickland. Recuerda que existen dos planes disponibles: Estándar (9.99€) y Premium (€13.99).

En el Reino Unido e Irlanda, podrás seguir las peleas del UFC:323 por TNT Sports y Discovery+.

Estados Unidos – CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass

– CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass México – Paramount Plus y UFC Fight Pass

– Paramount Plus y UFC Fight Pass España – MAX y UFC Fight Pass

– MAX y UFC Fight Pass Reino Unido e Irlanda – TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass

– TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass Latinoamérica – Paramount Plus

– Paramount Plus Canadá – UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube

– UFC Fight Pass, Sportsnet+, Rogers, Telus, Bell, Indigo, Eastlink, Cogeco, SaskTel, DAZN, Rumble, TVA Sports y YouTube Australia – Main Event on Foxtel, Kayo Sports, UFC Fight Pass y ESPN

¿A qué hora es la pelea del UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2? Horarios en el mundo

Países Hora de inicio (prelims) aprox. Hora de estelares aprox. Estados Unidos (ET) 6:00 p.m. ET 9:00 p.m. ET Estados Unidos (PT) 3:00 p.m. PT 6:00 p.m. PT México (CDMX) 4:00 p.m. 7:00 p.m. Costa Rica 4:00 p.m. 7:00 p.m. El Salvador 4:00 p.m. 7:00 p.m. Nicaragua 4:00 p.m. 7:00 p.m. Guatemala 4:00 p.m. 7:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. 8:00 p.m. Perú 5:00 p.m. 8:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. 8:00 p.m. Panamá 5:00 p.m. 8:00 p.m. Canadá (ET) 6:00 p.m. 9:00 p.m. Rep. Dominicana 6:00 p.m. 9:00 p.m. Puerto Rico 6:00 p.m. 9:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. 9:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. 9:00 p.m. Chile 6:00 p.m. 9:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. 10:00 p.m. Brasil (Brasilia) 7:00 p.m. 10:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. 10:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. 10:00 p.m. Reino Unido 11:00 p.m. 2:00 a.m. (domingo) Irlanda 11:00 p.m. 2:00 a.m. (domingo) España 12:00 a.m. (domingo) 3:00 a.m. (domingo) Alemania / Francia / Italia 12:00 a.m. (domingo) 3:00 a.m. (domingo)

Cartelera completa de UFC 328: Chimaev vs. Strickland

Cartelera estelar

Khamzat Chimaev vs Sean Strickland - Campeonato de peso medio

Joshua Van vs Tatsuro Taira - Campeonato de peso mosca

Alexander Volkov vs Waldo Cortés-Acosta - Peso pesado

Sean Brady vs Joaquin Buckley - Peso wélter

King Green vs Jeremy Stephens - Peso ligero

Cartelera preliminar

Ateba Gautier vs Ozzy Diaz - Peso medio

Joel Álvarez vs Yaroslav Amosov - Peso wélter

Grant Dawson vs Mateusz Rebecki - Peso ligero

Jim Miller vs Jared Gordon - Peso ligero

Cartelera primeras preliminares

Roman Kopylov vs Marco Tulio - Peso medio

Pat Sabatini vs William Gomis - Peso pluma

Baisangur Susurkaev vs Djorden Santos - Peso medio

Clayton Carpenter vs José Ochoa - Peso mosca