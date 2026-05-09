La ciudad de Newark, Nueva Jersey, se viste de gala este fin de semana para recibir el esperado evento UFC 328 desde el Prudential Center. El octágono regresa a esta sede histórica con una cartelera encabezada por dos enfrentamientos titulares que prometen emociones de principio a fin. En la pelea estelar, el invicto campeón Khamzat Chimaev defenderá su cinturón de peso mediano por primera vez ante el experimentado Sean Strickland. Si quieres ver la pelea Chimaev vs. Strickland en vivo , Paramount Plus ofrece la transmisión oficial por streaming para el público en México y Estados Unidos a partir de las 7:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 9:00 p.m. ET (Hora del Este) para ver los combates estelares de este UFC 328 .

Chimaev llega a esta defensa tras una actuación dominante frente a Dricus Du Plessis, donde demostró que su lucha es prácticamente imparable. Por su parte, Strickland busca recuperar la gloria tras una contundente victoria en su último combate que lo situó nuevamente como contendiente principal. El desafío para el retador consiste en frenar los derribos del campeón y aplicar su característica presión constante durante los cinco asaltos reglamentarios. Si Strickland logra mantener la pelea de pie y forzar el intercambio de golpes, podría encontrar la llave para coronarse nuevamente. La estrategia táctica será el factor determinante en este enfrentamiento donde no hay margen de error para ninguno de los protagonistas hoy.

Además del evento estelar, la noche contará con el duelo titular de peso mosca entre Joshua Van y Tatsuro Taira como respaldo de lujo. Es fundamental verificar los horarios locales de inicio para no perderse ninguna de las acciones de esta histórica jornada de las artes marciales mixtas en directo.

Guía de canales para ver la pelea Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland en vivo por UFC 328. Consulta las opciones de TV y streaming online para seguir el evento estelar desde USA, México y España este fin de semana de artes marciales mixtas. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

País Precio mensual Precio anual Perú 14.90 soles 169.90 soles Argentina 299 pesos Argentina 3,097.70 pesos argentinos Chile 4299 pesos chilenos 38 490 pesos chilenos Colombia 13,900 pesos colombianos 166 800 pesos colombianos Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá 4.99 dólares 59.88 dólares

Una vez suscrito a cualquier plan de Paramount+, podrás ver el evento completo del UFC 328 en vivo, de principio a fin, y on-demand el sábado 9 de mayo sin tener que cambiar de plataforma, ni contratar un pay-per-view (PPV) o una suscripción a cualquier operador de cable.

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 328: Chimaev vs. Strickland?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 328: Chimaev vs. Strickland .

Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).

Asimismo, el UFC 328 está incluido con tu suscripción de Paramount+ ya sea al plan Paramount+ Essential o Paramount+ Premium. No hay un costo adicional para ver el evento en vivo y en formato on demand tanto en narración en español como portugués.

Resultados del UFC 328 en vivo con el desenlace del duelo Chimaev vs. Strickland. Entérate de cómo quedó la pelea estelar y el resumen de la cartelera principal para conocer los movimientos más destacados ocurridos dentro del octágono ahora. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

UFC 328 - Chimaev vs. Strickland EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

Fecha: Sábado, 09 de mayo de 2026

Sábado, 09 de mayo de 2026 Lugar: Prudential Center, Newark, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Prudential Center, Newark, Nueva Jersey (Estados Unidos) Horario de los early prelims: 3:00 p.m. México / 5:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

3:00 p.m. México / 5:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Horario de los prelims: 5:00 p.m. México / 7:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

5:00 p.m. México / 7:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Horario del main card: 7:00 p.m. México / 9:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

7:00 p.m. México / 9:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Canal TV / Streaming: Paramount Plus