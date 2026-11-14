Este sábado 14 de noviembre, en el Coliseo MedPlus de Bogotá se llevará a cabo el Stream Fighters 5, un evento repleto de combates emocionantes, pero sin duda uno de los más esperados es el de Westcol vs. Blessd. El tema es que no la disputarán ellos mismos en el ring, sino dos robots humanoides que cada uno programa y opera. Si te interesa saber a qué hora empezará el enfrentamiento y cómo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.
Cartelera completa del Stream Fighters 5
- Westcol vs. Blessd, combate especial con robots humanoides
- La Divaza vs. Andrea Valdiri
- Sebastucho vs. Leandro
- Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro
- Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya
- Herrera vs. JH de la Cruz
- Samantha Correa vs. Cami Pulgarín
- El Agropecuario vs. Daren
- Chanty y Samulx vs. Willito y Lonche
- Rey de la City vs. WeGotKicks
Horarios por país para ver Stream Fighters 5: Westcol vs. Blessd EN VIVO
La pelea de Westcol vs. Blessd por Stream Fighters 5 es imperdible. Por esa razón, a continuación te indicaré a qué hora iniciará el evento, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del domingo 15 de noviembre
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿En qué canal transmiten la pelea Stream Fighters 5: Westcol vs. Blessd EN VIVO?
Si quieres ver la pelea de Stream Fighters 5: Westcol vs. Blessd EN VIVO, es importante que sepas que el enfrentamiento se podrá seguir EN DIRECTO a través del canal oficial de Westcol en Kick.