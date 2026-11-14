La Divaza y Andrea Valdiri protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados de Stream Fighters 5, la quinta edición del espectáculo organizado por Westcol, que se realizará este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia. La pelea forma parte de una cartelera de 10 combates y está programada dentro de un evento cuyo inicio oficial será a las 6:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión EN VIVO por Kick, a través del canal de Westcol. Los seguidores de México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina y España podrán consultar aquí los horarios para seguir la presentación de ambas figuras de internet.

¿A qué hora es la pelea de La Divaza vs. Andrea Valdiri hoy?

El espectáculo de Stream Fighters 5 comenzará a las 6:00 p. m. en Colombia, pero la organización no ha publicado una hora individual confirmada para el combate entre La Divaza y Andrea Valdiri.

El enfrentamiento aparece en el segundo lugar de la cartelera anunciada. Sin embargo, esa numeración no garantiza que sea la segunda pelea en desarrollarse, ya que el orden de los combates puede cambiar durante el espectáculo.

Por ese motivo, quienes quieran seguir a La Divaza y Andrea Valdiri deberán conectarse desde el inicio de la transmisión para no perderse su presentación.

¿A qué hora pelean La Divaza y Andrea Valdiri en Colombia, Perú, México y Estados Unidos?

La ficha oficial del enfrentamiento identifica a La Divaza vs. Andrea Valdiri como el combate número 2 de Stream Fighters 5 y señala el sábado 14 de noviembre a las 6:00 p. m. como referencia horaria del evento. Sin embargo, no existe una programación independiente que garantice la hora exacta en la que ambas subirán al ring.

Estos son los horarios para seguir el inicio de la transmisión en diferentes países:

País Hora de inicio Fecha Colombia 6:00 p. m. Sábado 14 Perú 6:00 p. m. Sábado 14 Ecuador 6:00 p. m. Sábado 14 México (CDMX) 5:00 p. m. Sábado 14 Venezuela 7:00 p. m. Sábado 14 Estados Unidos (Este) 6:00 p. m. Sábado 14 Estados Unidos (Pacífico) 3:00 p. m. Sábado 14 Chile 8:00 p. m. Sábado 14 Argentina 8:00 p. m. Sábado 14 España 12:00 a. m. Domingo 15

Importante: estos horarios corresponden al inicio del espectáculo y de la transmisión, no a una hora garantizada para el combate de La Divaza y Andrea Valdiri.

¿Dónde ver La Divaza vs. Andrea Valdiri EN VIVO por Stream Fighters 5?

El combate entre La Divaza y Andrea Valdiri podrá seguirse mediante la transmisión oficial de Stream Fighters 5 en Kick, a través del canal de Westcol. La plataforma permite acceder desde computadoras, teléfonos móviles y dispositivos compatibles con su aplicación.

Para ver la pelea:

Ingresa a kick.com/westcol. Accede al canal oficial de Westcol. Busca la transmisión de Stream Fighters 5. Conéctate antes del comienzo del espectáculo para seguir la cartelera completa.

La transmisión está anunciada desde las 6:00 p. m. de Colombia y el acceso se realizará por internet.

Stream Fighters+1

¿Cuál es la cartelera completa de Stream Fighters 5?

El enfrentamiento entre La Divaza y Andrea Valdiri será uno de los diez combates anunciados para la quinta edición de Stream Fighters. La programación también incluye a Westcol y Blessd en una pelea de robots, además de otros creadores de contenido y personalidades del entretenimiento.

Pelea Enfrentamiento 1 Westcol vs. Blessd 2 La Divaza vs. Andrea Valdiri 3 Sebastucho vs. Leandro 4 Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro 5 Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya 6 Herrera vs. JH de la Cruz 7 Samantha Correa vs. Cami Pulgarín 8 El Agropecuario vs. Daren 9 Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito 10 Reydelacity vs. Wegotkicks

La organización advierte que el orden de la cartelera puede variar durante la noche.

¿Quiénes son La Divaza y Andrea Valdiri?

La Divaza es un creador de contenido y youtuber venezolano nacido en Maracay, conocido por sus publicaciones de entretenimiento y su participación en programas de televisión, como La casa de los famosos de Telemundo en 2024. Su participación en Stream Fighters 5 representa su primera aparición en este evento.

Andrea Valdiri, por su parte, es una creadora de contenido, bailarina y empresaria nacida en Barranquilla, Colombia. Su trayectoria en Stream Fighters incluye su participación en la cuarta edición, cuando enfrentó a Yina Calderón, quien abandonó el combate durante el primer asalto.

¿Dónde se realiza la pelea de La Divaza vs. Andrea Valdiri?

El enfrentamiento se realizará en el Coliseo MedPlus, ubicado en la Calle 80 km 1,5, vía Cota, en Bogotá, Colombia. El recinto recibirá los diez combates anunciados para Stream Fighters 5.

Estos son los datos principales:

Evento: Stream Fighters 5.

Stream Fighters 5. Pelea: La Divaza vs. Andrea Valdiri.

La Divaza vs. Andrea Valdiri. Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Inicio del espectáculo: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Apertura de puertas: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Lugar: Coliseo MedPlus.

Coliseo MedPlus. Ciudad: Bogotá, Colombia.

Bogotá, Colombia. Transmisión: Kick, canal de Westcol.

La programación también contempla la participación musical de Kris R.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre La Divaza vs. Andrea Valdiri

¿A qué hora comienza La Divaza vs. Andrea Valdiri?

El espectáculo comienza a las 6:00 p. m. de Colombia. La organización no ha publicado una hora independiente garantizada para este enfrentamiento.

¿Dónde ver La Divaza vs. Andrea Valdiri EN VIVO?

La pelea se podrá seguir mediante la transmisión de Stream Fighters 5 en Kick, en el canal oficial de Westcol: kick.com/westcol.

¿En qué número de la cartelera aparece esta pelea?

La Divaza vs. Andrea Valdiri figura como el segundo enfrentamiento de la cartelera anunciada.

¿Dónde se realizará el combate?

En el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia, el sábado 14 de noviembre de 2026.