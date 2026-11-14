No te pierdas los desenlaces desde el escenario principal del ring de boxeo preparado para recibir los enfrentamientos entre creadores de contenido en la quinta edición de Stream Fighters. | Crédito: streamfighters.live / Composición Depor
No te pierdas los desenlaces desde el escenario principal del ring de boxeo preparado para recibir los enfrentamientos entre creadores de contenido en la quinta edición de Stream Fighters. | Crédito: streamfighters.live / Composición Depor

Stream Fighters 5 llevará al ring a creadores de contenido de Colombia, Venezuela y México este sábado 14 de noviembre de 2026. La quinta edición organizada por Westcol se realizará en el Coliseo MedPlus, en las afueras de Bogotá. La cartelera reúne diez enfrentamientos, entre los que figuran las peleas Andrea Valdiri vs. La Divaza y Samantha Correa vs. Cami Pulgarín, así como el duelo entre Westcol y Blessd usando robots. Para el público hispano en Estados Unidos y Latinoamérica, la transmisión está anunciada en el canal de Westcol en de forma gratuita.

La jornada combinará combates individuales, enfrentamientos por parejas y presentaciones musicales. Las puertas del recinto abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el espectáculo comenzará a las 6:00 p. m., hora colombiana. En Nueva York, el inicio corresponderá también a las 6:00 p. m.; en Los Ángeles será a las 3:00 p. m. Las entradas para asistir al Coliseo MedPlus se comercializan mediante , con precios según localidad y etapa de venta.

Transmisión en directo del evento de boxeo Stream Fighters 5 accesible a través de plataformas oficiales de streaming para espectadores en Latinoamérica y España. | Crédito: streamfighters.live / Composición Depor
Transmisión en directo del evento de boxeo Stream Fighters 5 accesible a través de plataformas oficiales de streaming para espectadores en Latinoamérica y España. | Crédito: streamfighters.live / Composición Depor

Fecha, horario y ubicación del Stream Fighters 5

DatoInformación
FechaSábado, 14 de noviembre de 2026
SedeColiseo MedPlus, en las afueras de Bogotá, sobre la vía a Cota
Apertura de puertas4:00 p. m., hora de Colombia
Inicio del espectáculo6:00 p. m., hora de Colombia

Horario de Stream Fighters 5 en Estados Unidos

Ciudad o zonaInicio de la programación
Nueva York y Miami — hora del Este6:00 p. m.
Chicago, Houston y Dallas — hora central5:00 p. m.
Los Ángeles y Las Vegas — hora del Pacífico3:00 p. m.

La conversión corresponde al sábado 14 de noviembre: Bogotá y Nueva York comparten horario, Chicago está una hora por detrás y Los Ángeles, tres horas por detrás.

Horario de Stream Fighters 5 en Latinoamérica

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y NicaraguaColombia, Ecuador, Panamá y PerúBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y VenezuelaArgentina, Chile, Uruguay y ParaguayEspaña
3:00 pm4:00 pm5:00 pm6:00 pm10:00 pm

Cartelera confirmada del Stream Fighters 5

PeleaFormato
Westcol vs. BlessdExhibición con robots; no será un enfrentamiento físico directo entre ambos.
Andrea Valdiri vs. La DivazaCombate individual.
Sebastucho vs. LeandroCombate individual.
Valentino Lázaro vs. Emiro NavarroCombate individual.
Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y YayaCombate por parejas.
Herrera vs. JH de la CruzCombate individual.
Samantha Correa vs. Cami PulgarínCombate individual.
El Agropecuario vs. DarenCombate individual.
Willito y Lonche vs. Chanty e IncógnitoCombate por parejas.
Rey de la City vs. WeGotKicksCombate individual.

Dónde comprar y precios de las entradas del Stream Fighters 5

La plataforma de venta exclusiva para la compra de boletos para el Stream Fighters 5 es TaquillaLive. A continuación, estos son los valores totales para la etapa de precio full, con cargos de servicio incluidos y expresados en pesos colombianos (COP).

LocalidadPrecio
EstrellitasCOP 222.000
Nueva EraCOP 271.000
UndercromoCOP 285.000
RealesCOP 313.000
La GrasaCOP 398.000
La GangaDesde COP 706.000
Golden Boys Meet & GreetCOP 1.830.000
La Guarida BCOP 5.660.000
La Guarida ACOP 6.360.000
La PamparaCOP 10.570.000

Algunas localidades corresponden a palcos para diez personas y otras a silletería individual.

Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO

La transmisión anunciada será a través del canal de Westcol en Kick: kick.com/westcol. También podrá localizarse desde la aplicación de la plataforma desde las 6:00 p. m., hora de Colombia.

Para la audiencia hispana en Estados Unidos, la referencia es las 6:00 p. m. del Este, las 5:00 p. m. del centro y las 3:00 p. m. del Pacífico.

FAQ de Stream Fighters 5

¿Cuándo es Stream Fighters 5?

El sábado 14 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m. (hora de Bogotá, GMT-5).

¿Dónde se va ver el evento?

La transmisión será únicamente por el .

¿Dónde puedo comprar los boletos?

La venta oficial es por Taquilla Live. Ingresa a streamfighters.live, luego a la sección BOLETAS Y SEDE y toca ADQUIERE TU BOLETA: te llevará directo a la plataforma de venta.

¿Dónde es el evento?

En el Coliseo MedPlus: Calle 80 Km 1.5, vía Cota (saliendo de Bogotá por la Autopista Medellín). En la sección BOLETAS Y SEDE de streamfighters.live, puedes encontrar el mapa y el botón de CÓMO LLEGAR.

¿Cuántas peleas hay?

Son 10 peleas en una sola noche.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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