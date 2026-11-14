Stream Fighters 5 llevará al ring a creadores de contenido de Colombia, Venezuela y México este sábado 14 de noviembre de 2026. La quinta edición organizada por Westcol se realizará en el Coliseo MedPlus, en las afueras de Bogotá. La cartelera reúne diez enfrentamientos, entre los que figuran las peleas Andrea Valdiri vs. La Divaza y Samantha Correa vs. Cami Pulgarín, así como el duelo entre Westcol y Blessd usando robots. Para el público hispano en Estados Unidos y Latinoamérica, la transmisión está anunciada en el canal de Westcol en Kick de forma gratuita.
La jornada combinará combates individuales, enfrentamientos por parejas y presentaciones musicales. Las puertas del recinto abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el espectáculo comenzará a las 6:00 p. m., hora colombiana. En Nueva York, el inicio corresponderá también a las 6:00 p. m.; en Los Ángeles será a las 3:00 p. m. Las entradas para asistir al Coliseo MedPlus se comercializan mediante TaquillaLive, con precios según localidad y etapa de venta.
Fecha, horario y ubicación del Stream Fighters 5
|Dato
|Información
|Fecha
|Sábado, 14 de noviembre de 2026
|Sede
|Coliseo MedPlus, en las afueras de Bogotá, sobre la vía a Cota
|Apertura de puertas
|4:00 p. m., hora de Colombia
|Inicio del espectáculo
|6:00 p. m., hora de Colombia
Horario de Stream Fighters 5 en Estados Unidos
|Ciudad o zona
|Inicio de la programación
|Nueva York y Miami — hora del Este
|6:00 p. m.
|Chicago, Houston y Dallas — hora central
|5:00 p. m.
|Los Ángeles y Las Vegas — hora del Pacífico
|3:00 p. m.
La conversión corresponde al sábado 14 de noviembre: Bogotá y Nueva York comparten horario, Chicago está una hora por detrás y Los Ángeles, tres horas por detrás.
Horario de Stream Fighters 5 en Latinoamérica
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua
|Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
|Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
|España
|3:00 pm
|4:00 pm
|5:00 pm
|6:00 pm
|10:00 pm
Cartelera confirmada del Stream Fighters 5
|Pelea
|Formato
|Westcol vs. Blessd
|Exhibición con robots; no será un enfrentamiento físico directo entre ambos.
|Andrea Valdiri vs. La Divaza
|Combate individual.
|Sebastucho vs. Leandro
|Combate individual.
|Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro
|Combate individual.
|Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya
|Combate por parejas.
|Herrera vs. JH de la Cruz
|Combate individual.
|Samantha Correa vs. Cami Pulgarín
|Combate individual.
|El Agropecuario vs. Daren
|Combate individual.
|Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito
|Combate por parejas.
|Rey de la City vs. WeGotKicks
|Combate individual.
Dónde comprar y precios de las entradas del Stream Fighters 5
La plataforma de venta exclusiva para la compra de boletos para el Stream Fighters 5 es TaquillaLive. A continuación, estos son los valores totales para la etapa de precio full, con cargos de servicio incluidos y expresados en pesos colombianos (COP).
|Localidad
|Precio
|Estrellitas
|COP 222.000
|Nueva Era
|COP 271.000
|Undercromo
|COP 285.000
|Reales
|COP 313.000
|La Grasa
|COP 398.000
|La Ganga
|Desde COP 706.000
|Golden Boys Meet & Greet
|COP 1.830.000
|La Guarida B
|COP 5.660.000
|La Guarida A
|COP 6.360.000
|La Pampara
|COP 10.570.000
Algunas localidades corresponden a palcos para diez personas y otras a silletería individual.
Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO
La transmisión anunciada será a través del canal de Westcol en Kick: kick.com/westcol. También podrá localizarse desde la aplicación de la plataforma desde las 6:00 p. m., hora de Colombia.
Para la audiencia hispana en Estados Unidos, la referencia es las 6:00 p. m. del Este, las 5:00 p. m. del centro y las 3:00 p. m. del Pacífico.
FAQ de Stream Fighters 5
¿Cuándo es Stream Fighters 5?
El sábado 14 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m. (hora de Bogotá, GMT-5).
¿Dónde se va ver el evento?
La transmisión será únicamente por el canal de Westcol en Kick.
¿Dónde puedo comprar los boletos?
La venta oficial es por Taquilla Live. Ingresa a streamfighters.live, luego a la sección BOLETAS Y SEDE y toca ADQUIERE TU BOLETA: te llevará directo a la plataforma de venta.
¿Dónde es el evento?
En el Coliseo MedPlus: Calle 80 Km 1.5, vía Cota (saliendo de Bogotá por la Autopista Medellín). En la sección BOLETAS Y SEDE de streamfighters.live, puedes encontrar el mapa y el botón de CÓMO LLEGAR.
¿Cuántas peleas hay?
Son 10 peleas en una sola noche.