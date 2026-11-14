Stream Fighters 5 llevará al ring a creadores de contenido de Colombia, Venezuela y México este sábado 14 de noviembre de 2026. La quinta edición organizada por Westcol se realizará en el Coliseo MedPlus, en las afueras de Bogotá. La cartelera reúne diez enfrentamientos, entre los que figuran las peleas Andrea Valdiri vs. La Divaza y Samantha Correa vs. Cami Pulgarín, así como el duelo entre Westcol y Blessd usando robots. Para el público hispano en Estados Unidos y Latinoamérica, la transmisión está anunciada en el canal de Westcol en Kick de forma gratuita.

La jornada combinará combates individuales, enfrentamientos por parejas y presentaciones musicales. Las puertas del recinto abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el espectáculo comenzará a las 6:00 p. m., hora colombiana. En Nueva York, el inicio corresponderá también a las 6:00 p. m.; en Los Ángeles será a las 3:00 p. m. Las entradas para asistir al Coliseo MedPlus se comercializan mediante TaquillaLive, con precios según localidad y etapa de venta.

Transmisión en directo del evento de boxeo Stream Fighters 5 accesible a través de plataformas oficiales de streaming para espectadores en Latinoamérica y España. | Crédito: streamfighters.live / Composición Depor

Fecha, horario y ubicación del Stream Fighters 5

Dato Información Fecha Sábado, 14 de noviembre de 2026 Sede Coliseo MedPlus, en las afueras de Bogotá, sobre la vía a Cota Apertura de puertas 4:00 p. m., hora de Colombia Inicio del espectáculo 6:00 p. m., hora de Colombia

Horario de Stream Fighters 5 en Estados Unidos

Ciudad o zona Inicio de la programación Nueva York y Miami — hora del Este 6:00 p. m. Chicago, Houston y Dallas — hora central 5:00 p. m. Los Ángeles y Las Vegas — hora del Pacífico 3:00 p. m.

La conversión corresponde al sábado 14 de noviembre: Bogotá y Nueva York comparten horario, Chicago está una hora por detrás y Los Ángeles, tres horas por detrás.

Horario de Stream Fighters 5 en Latinoamérica

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua Colombia, Ecuador, Panamá y Perú Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay España 3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm 6:00 pm 10:00 pm

Cartelera confirmada del Stream Fighters 5

Pelea Formato Westcol vs. Blessd Exhibición con robots; no será un enfrentamiento físico directo entre ambos. Andrea Valdiri vs. La Divaza Combate individual. Sebastucho vs. Leandro Combate individual. Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro Combate individual. Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya Combate por parejas. Herrera vs. JH de la Cruz Combate individual. Samantha Correa vs. Cami Pulgarín Combate individual. El Agropecuario vs. Daren Combate individual. Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito Combate por parejas. Rey de la City vs. WeGotKicks Combate individual.

Dónde comprar y precios de las entradas del Stream Fighters 5

La plataforma de venta exclusiva para la compra de boletos para el Stream Fighters 5 es TaquillaLive. A continuación, estos son los valores totales para la etapa de precio full, con cargos de servicio incluidos y expresados en pesos colombianos (COP).

Localidad Precio Estrellitas COP 222.000 Nueva Era COP 271.000 Undercromo COP 285.000 Reales COP 313.000 La Grasa COP 398.000 La Ganga Desde COP 706.000 Golden Boys Meet & Greet COP 1.830.000 La Guarida B COP 5.660.000 La Guarida A COP 6.360.000 La Pampara COP 10.570.000

Algunas localidades corresponden a palcos para diez personas y otras a silletería individual.

Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO

La transmisión anunciada será a través del canal de Westcol en Kick: kick.com/westcol. También podrá localizarse desde la aplicación de la plataforma desde las 6:00 p. m., hora de Colombia.

Para la audiencia hispana en Estados Unidos, la referencia es las 6:00 p. m. del Este, las 5:00 p. m. del centro y las 3:00 p. m. del Pacífico.

FAQ de Stream Fighters 5

¿Cuándo es Stream Fighters 5?

El sábado 14 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m. (hora de Bogotá, GMT-5).

¿Dónde se va ver el evento?

La transmisión será únicamente por el canal de Westcol en Kick.

¿Dónde puedo comprar los boletos?

La venta oficial es por Taquilla Live. Ingresa a streamfighters.live, luego a la sección BOLETAS Y SEDE y toca ADQUIERE TU BOLETA: te llevará directo a la plataforma de venta.

¿Dónde es el evento?

En el Coliseo MedPlus: Calle 80 Km 1.5, vía Cota (saliendo de Bogotá por la Autopista Medellín). En la sección BOLETAS Y SEDE de streamfighters.live, puedes encontrar el mapa y el botón de CÓMO LLEGAR.

¿Cuántas peleas hay?

Son 10 peleas en una sola noche.