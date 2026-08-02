WWE SummerSlam 2026 Night 2 se realizará HOY domingo 2 de agosto en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota. La pelea que cerrará el evento más grande del verano es Seth Rollins contra Roman Reigns. Una rivalidad que va más allá del título. Ambos luchadores tienen cuentas pendientes y consideran que necesitan cerrar este círculo para continuar con sus carreras, además de demostrar quién es el mejor.

¿A qué hora es WWE SummerSlam 2026 Night 2?

La acción de WWE SummerSlam 2026 Night 2 comenzará a las 6:00 p.m. ET (5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT) de este sábado en Estados Unidos. Al celebrarse en Minneapolis, el horario local será de las 5:00 p.m. CT.

En Latinoamérica, el horario cambia según el país: México verá comenzar el evento a las 4:00 p.m.; Perú, Colombia y Ecuador a las 5:00 p.m.; y Argentina, Uruguay y Brasil a las 7:00 p.m. En España, la diferencia horaria lleva el inicio hasta la medianoche del domingo 2 de agosto.

Horarios de WWE SummerSlam 2026 Night 2 por país

País / región Hora Día Estados Unidos (ET) 6:00 p.m. Sábado 1 Estados Unidos (CT) 5:00 p.m. Sábado 1 Estados Unidos (MT) 4:00 p.m. Sábado 1 Estados Unidos (PT) 3:00 p.m. Sábado 1 México (CDMX) 4:00 p.m. Sábado 1 Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua 4:00 p.m. Sábado 1 Perú, Colombia y Ecuador 5:00 p.m. Sábado 1 Panamá 5:00 p.m. Sábado 1 Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 6:00 p.m. Sábado 1 Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia) 7:00 p.m. Sábado 1 Chile (Santiago) 6:00 p.m. Sábado 1 España peninsular 12:00 a.m. Domingo 2 Islas Canarias 11:00 p.m. Sábado 1

¿En qué canal transmiten WWE SummerSlam 2026 Night 2 EN VIVO?

La transmisión de SummerSlam 2026 Night 2 depende del territorio desde el que se vea el evento. ESPN tiene la cobertura para Estados Unidos, mientras que Netflix ofrece SummerSlam para la audiencia internacional, incluyendo México, España y los países de Latinoamérica.

Esto supone una diferencia importante para el público hispano: quienes estén en Estados Unidos deberán buscar el evento dentro de la oferta de ESPN, mientras que los espectadores ubicados en Latinoamérica y España podrán acceder mediante su cuenta de Netflix.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS, 2/08/2026.- WWE SummerSlam 2026 Night 2 que se realizará hoy en U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. FOTO: Cortesía WWE.

Canales para ver WWE SummerSlam 2026 Night 2

País / región Canal / plataforma Estados Unidos ESPN / ESPN App – ESPN Unlimited México Netflix España Netflix Sudamérica Netflix Centroamérica Netflix Caribe y resto de Latinoamérica Netflix

¿Cómo ver Roman Reigns vs. Seth Rollins EN VIVO en Estados Unidos?

Los fanáticos que se encuentren en Estados Unidos podrán ver Roman Reigns vs. Seth Rollins y toda la cartelera de SummerSlam Night 2 mediante ESPN. La transmisión comienza a las 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT y 3:00 p.m. PT.

Para el público de Minneapolis y otras ciudades de la zona central estadounidense, el horario que debe tenerse en cuenta es 5:00 p.m. CT.

El combate por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE está programado como uno de los grandes atractivos de la jornada, por lo que el horario exacto de ingreso del Jefe Tribal y el Arquitecto al ring dependerá de la duración de las luchas anteriores.

¿Cómo ver WWE SummerSlam 2026 Night 2 por Netflix?

Netflix transmitirá WWE SummerSlam 2026 Night 2 en México, España y Latinoamérica. Los suscriptores podrán ingresar a la plataforma desde televisores inteligentes, teléfonos móviles, tablets, computadoras y otros dispositivos compatibles para localizar la transmisión en vivo del evento.

No será necesario contratar un PPV adicional en los territorios donde SummerSlam forma parte de la programación de WWE disponible mediante Netflix. El horario de inicio dependerá de cada país.

Roman Reigns vs. Seth Rollins: el gran combate de SummerSlam Night 2

Dos caminos que han definido buena parte de la historia reciente de WWE terminan cruzándose en Minneapolis. Roman Reigns defenderá el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE frente a su exhermano Seth Rollins, en un duelo entre dos luchadores que conocen tanto la cima de la compañía como el camino que implica regresar hasta ella.

Ambos fueron integrantes de una de las mejores agrupaciones de la WWE, The Shield. Sin embargo, Seth decidió traicionarlos para unirse a la autoridad y atacó a Roman por la espalda. Desde esa ocasión, ambos luchadores marcaron su propio camino. Si bien son grandes figuras de la lucha libre, su odio traspasa el ring.

Otro combate que marca el cierre de una historia es la coestelar entre Pena y Chad Gable. Tras revelar que él fue el Original Grande Americano, Chad empezó a mostrar respeto por la lucha libre mexicana y en Minnesota tendrá la oportunidad de levantar el título que lo llevó al hoyo de su carrera: El Intercontinental.

Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Night 2: luchas del domingo 2 de agosto

La Noche 2 de SummerSlam 2026 contará con seis combates anunciados. Esta es la programación correspondiente exclusivamente al domingo 2 de agosto:

Undisputed WWE Championship #1 Contender: Finn Bálor vs. Sami Zayn United States Championship: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin Ladder Match por el WWE Women’s Championship interino: Charlotte Flair vs. Jade Cargill vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton vs. Chelsea Green Human Monies on a Pole: Danhausen vs. Dominik Mysterio Intercontinental Championship: Penta (c) vs. Chad Gable World Heavyweight Championship: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins

Ficha de WWE SummerSlam 2026 Night 2

Información Detalle Evento WWE SummerSlam 2026 Fecha Domingo 2 de agosto Hora ET 6:00 p.m. Hora CT 5:00 p.m. Hora PT 3:00 p.m. Sede U.S. Bank Stadium Ciudad Minneapolis, Minnesota Main event Roman Reigns vs. Seth Rollins Título en juego Campeonato Peso Pesado de la WWE TV/streaming en USA ESPN México y Latinoamérica Netflix España Netflix