Hoy domingo 2 de agosto se realizará WWE SummerSlam 2026 Night 2 en EL U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. La pelea que cerrará uno de los PPV más importantes de la WWE es Roman Reigns vs. Seth Rollins. Los exhermanos se volverán a enfrentar, pero en esta ocasión para cerrar su rivalidad y por el título mundial peso pesado. Un combate de dos fuerzas parejas, donde ambos demostraron tener la capacidad para ser la cara de la compañía.
¿Dónde ver WWE SummerSlam 2026 Night 2?
La transmisión de WWE SummerSlam 2026 Night 2 varía según el país. ESPN tiene la cobertura para Estados Unidos, mientras que Netflix ofrece SummerSlam para la audiencia internacional, incluyendo México, España y los países de Latinoamérica.
Esto supone una diferencia importante para el público hispano: quienes estén en Estados Unidos deberán buscar el evento dentro de la oferta de ESPN, mientras que los espectadores ubicados en Latinoamérica y España podrán acceder mediante su cuenta de Netflix.
¿En qué canal ver WWE SummerSlam 2026 Night 2?
|País / región
|Canal / plataforma
|Estados Unidos
|ESPN / ESPN App – ESPN Unlimited
|México
|Netflix
|España
|Netflix
|Sudamérica
|Netflix
|Centroamérica
|Netflix
|Caribe y resto de Latinoamérica
|Netflix
¿Cómo ver Roman Reigns vs. Seth Rollins EN VIVO y GRATIS?
La pelea de Roman Reigns vs. Seth Rollins será transmitida EN VIVO por ESPN para Estados Unidos. En México, España y países de Latinoamérica, la lucha titular por el campeonato mundial peso pesado de la WWE será televisada por Netflix.
Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Night 2: luchas del domingo 2 de agosto
La Noche 2 de SummerSlam 2026 contará con seis combates anunciados. Esta es la programación correspondiente exclusivamente al domingo 2 de agosto:
- Undisputed WWE Championship #1 Contender: Finn Bálor vs. Sami Zayn
- United States Championship: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin
- Ladder Match por el WWE Women’s Championship interino: Charlotte Flair vs. Jade Cargill vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton vs. Chelsea Green
- Human Monies on a Pole: Danhausen vs. Dominik Mysterio
- Intercontinental Championship: Penta (c) vs. Chad Gable
- World Heavyweight Championship: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins