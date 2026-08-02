MINNEAPOLIS, MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS, 2/08/2026.- WWE SummerSlam 2026 Night 2 que se realizará hoy en U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. FOTO: Cortesía WWE.
MINNEAPOLIS, MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS, 2/08/2026.- WWE SummerSlam 2026 Night 2 que se realizará hoy en U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. FOTO: Cortesía WWE.

Si en la primera noche de WWE SummerSlam 2026 te divertiste, lo que alista la empresa más importante de la lucha libre para su Night 2 de hoy domingo 2 de agosto es de locura. Los asistentes del U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, a vibrar por estos combates, donde los títulos y, en algunos casos, el prestigio estarán en juego.

Gráfica oficial con la cartelera completa y el orden de peleas programadas para la segunda noche de WWE SummerSlam 2026, encabezada por la lucha de Roman Reigns y Seth Rollins. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix
Gráfica oficial con la cartelera completa y el orden de peleas programadas para la segunda noche de WWE SummerSlam 2026, encabezada por la lucha de Roman Reigns y Seth Rollins. | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

Resultados de WWE SummerSlam 2026 Noche 2

CombateResultado
Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins - --
Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ???--
Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Chad Gable--
Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin--
Por el derecho a ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Finn Bálor--
Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio--

Cartelera WWE SummerSlam 2026 Night 2: todas las peleas

  • Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins - Campeonato Mundial de Peso Pesado
  • Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ??? - Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino
  • Penta (c) vs. Chad Gable - Campeonato Intercontinental
  • Trick Williams (c) vs. Baron Corbin - Campeonato de Estados Unidos
  • Sami Zayn vs. Finn Bálor - Retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE
  • Danhausen vs. Dominik Mysterio

Orden de combates de WWE SummerSlam 2026 Night 2

La pelea que abrirá WWE SummerSlam Night 2 es la oportunidad titular por el Undisputed WWE Championship entre Finn Bálor y Sami Zayn. Revisa el orden de los combates:

  1. Undisputed WWE Championship #1 Contender: Finn Bálor vs. Sami Zayn
  2. United States Championship: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin
  3. Ladder Match por el WWE Women’s Championship interino: Charlotte Flair vs. Jade Cargill vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton vs. Chelsea Green
  4. Human Monies on a Pole: Danhausen vs. Dominik Mysterio
  5. Intercontinental Championship: Penta (c) vs. Chad Gable
  6. World Heavyweight Championship: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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