Si en la primera noche de WWE SummerSlam 2026 te divertiste, lo que alista la empresa más importante de la lucha libre para su Night 2 de hoy domingo 2 de agosto es de locura. Los asistentes del U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, a vibrar por estos combates, donde los títulos y, en algunos casos, el prestigio estarán en juego.
Resultados de WWE SummerSlam 2026 Noche 2
|Combate
|Resultado
|Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins -
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|Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ???
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|Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Chad Gable
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|Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin
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|Por el derecho a ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Finn Bálor
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|Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio
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Cartelera WWE SummerSlam 2026 Night 2: todas las peleas
- Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins - Campeonato Mundial de Peso Pesado
- Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ??? - Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino
- Penta (c) vs. Chad Gable - Campeonato Intercontinental
- Trick Williams (c) vs. Baron Corbin - Campeonato de Estados Unidos
- Sami Zayn vs. Finn Bálor - Retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE
- Danhausen vs. Dominik Mysterio
Orden de combates de WWE SummerSlam 2026 Night 2
La pelea que abrirá WWE SummerSlam Night 2 es la oportunidad titular por el Undisputed WWE Championship entre Finn Bálor y Sami Zayn. Revisa el orden de los combates:
- Undisputed WWE Championship #1 Contender: Finn Bálor vs. Sami Zayn
- United States Championship: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin
- Ladder Match por el WWE Women’s Championship interino: Charlotte Flair vs. Jade Cargill vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton vs. Chelsea Green
- Human Monies on a Pole: Danhausen vs. Dominik Mysterio
- Intercontinental Championship: Penta (c) vs. Chad Gable
- World Heavyweight Championship: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins