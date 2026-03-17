Estados Unidos y Venezuela se juegan este martes el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en un duelo de altísimo voltaje en Miami, cargado de historia reciente, sed de revancha y estrellas de MLB sobre el diamante.
La edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol llega a su gran final con un choque estelar entre la selección de Estados Unidos y una Venezuela que vive el momento más importante de su historia en el torneo, este martes en el loanDepot park de Miami. El combinado estadounidense disputará su tercera final consecutiva y busca sumar su segundo título, después de la coronación de 2017, mientras que la Vinotinto de béisbol se presenta por primera vez en un juego por el campeonato mundial de la WBSC.
En Venezuela, la gran final frente a Team USA se disputará a las 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) y podrá verse por una amplia oferta de señales: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports y la plataforma Béisbol Play. En Estados Unidos, el compromiso se podrá seguir por FOX, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV; mientras que en México la transmisión estará a cargo de Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium, para que ningún fanático se quede sin vivir este posible capítulo dorado de la novena venezolana.
¿En qué canal transmiten el juego Venezuela vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|País
|Canales / Plataformas
|Venezuela
|TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN, Disney Plus Premium
|Estados Unidos
|FOX One, FOX Deportes, FOX Sports, FuboTV
|México
|Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN, Disney Plus Premium
|Puerto Rico
|WAPA Deportes
|República Dominicana
|VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas, Coral 32
|Cuba
|Tele Rebelde
|Nicaragua
|Canal 13 de Viva Nicaragua
|Panamá
|RPC TV
- Venezuela: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium.
- Estados Unidos: FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV.
- México: Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium.
- Puerto Rico: WAPA Deportes.
- República Dominicana: VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32.
- Cuba: Tele Rebelde.
- Nicaragua: Canal 13 de Viva Nicaragua.
- Panamá: RPC TV
¿A qué hora juega Venezuela vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
- 18:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
- 19:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.
- 20:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba y Bolivia.
- 21:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Horarios en Estados Unidos
- 9 p.m. ET
- 8 p.m. CT
- 7 p.m. MT
- 6 p.m. PT