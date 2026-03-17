El Venezuela vs. Team USA por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 es un partido que no deja de ser tema de conversación. Ambas escuadras estarán frente a frente este martes 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami. ¿A qué hora arrancará el duelo? Pues a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que TVES y Béisbol Play transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el choque entre ambas escuadras por TV y Streaming Online.

El Venezuela vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver TVES EN VIVO, Venezuela vs. Team USA por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En 2026, TVES se mantiene como uno de los canales de señal abierta de alcance nacional en Venezuela y será una de las pantallas para seguir EN VIVO el duelo entre La Vinotinto y Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Señal abierta

Caracas y zona central: Canal 2 en VHF, frecuencia que antes utilizaba RCTV.

Resto del país: La numeración puede cambiar según el estado, pero suele ubicarse entre los primeros canales de la banda VHF (del 2 al 13).

Si cuentas con Televisión Digital Abierta (TDA), mediante un decodificador o un televisor con sintonizador integrado, podrás encontrar la señal digital de TVES dentro del paquete de canales públicos:

TDA: TVES forma parte del multiplex de la TDA, compartiendo frecuencias con otros canales estatales y privados (22–25 UHF), accesibles desde el menú de canales digitales.

¿En qué canal ver TVES por cable y satélite en Venezuela?

Si estás suscrito a un servicio de TV por cable o satelital en Venezuela, TVES también aparece en la grilla de los principales operadores. Aunque la numeración exacta puede variar ligeramente por ciudad, en 2026 la referencia general es la siguiente:​

Inter: Canal 2 (SD) y canal 1000 (HD) en muchas zonas.

Netuno: Canal 3.​

SuperCable: Canal 33 (referencia histórica y local).​

SimpleTV (satelital, ex DIRECTV): Canal 104 o 149 según el paquete contratado.

CANTV Televisión Satelital: Canal 2.​

Movistar TV: alrededor del canal 134–142, dependiendo de la configuración regional.​

Verifica la guía interactiva de tu decodificador para confirmar el número exacto, pero en todos estos casos la señal de TVES será la encargada de llevarte el Venezuela vs. Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

¿Cómo ver TVES ONLINE GRATIS: Venezuela vs. Team USA por streaming?

Si no tienes un televisor cerca o prefieres verlo desde un dispositivo móvil, también puedes seguir la programación de TVES en tiempo real por internet.

Las opciones principales son:

Sitio web oficial:

Entra a www.tves.gob.ve y busca la sección “En Vivo” para acceder al streaming del canal.

y busca la sección “En Vivo” para acceder al streaming del canal. Asegúrate de tener JavaScript activado en tu navegador, ya que el reproductor oficial lo requiere para cargar correctamente la señal.​

YouTube:

El canal oficial de TVES o “EN VIVO TVES” suele transmitir eventos especiales y programas en directo, por lo que es una alternativa útil si el reproductor web tiene alta demanda.

Aplicación móvil:

Existe una app denominada “EN VIVO TVES” en Google Play, que ofrece acceso online a la programación del canal en dispositivos Android.

La estabilidad puede depender de las últimas actualizaciones y de la calidad de tu conexión.

Con cualquiera de estas opciones podrás seguir el partido desde tu teléfono, tablet, PC o incluso tu Smart TV usando el navegador o duplicando la pantalla.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Team USA, por el Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Béisbol Play es una plataforma que:

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Israel podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.