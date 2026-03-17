Estados Unidos y Venezuela se enfrentan este martes 17 de marzo en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 , un juego a todo o nada que definirá al nuevo campeón del mundo desde el loanDepot Park de Miami, con primer lanzamiento programado para las 20:00 horas del Este, el mismo horario oficial en territorio venezolano. En Venezuela, los fanáticos podrán seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal oficial de IVC por televisión y por streaming online en cualquier dispositivo móvil, de acuerdo con la información confirmada por el canal y medios especializados.

Conoce los horarios por país y qué canales de TV transmiten el partido entre Venezuela vs. USA en vivo hoy 17 de marzo por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver, Venezuela vs. Estados Unidos EN VIVO vía IVC por TV y online?

IVC transmitirá en vivo el partido entre Venezuela y Estados Unidos por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 , con señal disponible en todo el país a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital en IVC HD (canal 307).

IVC, también conocido como IVC Networks, es un canal de televisión por suscripción de entretenimiento general, propiedad de Ole Communications y operado por Ole Distribution, compañía con amplia trayectoria en la industria de TV paga y medios digitales en América Latina. En Venezuela, la señal de IVC forma parte de la parrilla de CANTV Televisión Satelital, donde los usuarios pueden sintonizar el canal en alta definición en la posición 307, además de estar disponible en plataformas de TV por streaming como Zapping.

Gracias a esta cobertura en TV satelital y servicios online, los fanáticos venezolanos podrán seguir cada inning del duelo entre la Vinotinto y el combinado estadounidense con calidad HD y transmisión oficial autorizada para el territorio nacional.

Dato Detalle Evento Venezuela vs República Dominicana – Ronda 4 del Grupo D, Clásico Mundial de Béisbol 2026 Canal que transmite IVC Tipo de canal Canal de televisión por suscripción Contenido principal Entretenimiento general Propietario Ole Communications Operador Ole Distribution Plataformas donde se ve Zapping, CANTV Televisión Satelital Señal en CANTV Satelital IVC HD – canal 307 Tipo de transmisión Transmisión en vivo del juego entre Venezuela y República Dominicana

Conoce los horarios y canales de TV que pasan la final entre Estados Unidos vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO ONLINE hoy 17 de marzo por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega Venezuela vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

18:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

19:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

20:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba y Bolivia.

21:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Horarios en Estados Unidos

9 p.m. ET

8 p.m. CT

7 p.m. MT

6 p.m. PT

Horario, dónde ver por TV y online Venezuela vs. Estados Unidos EN VIVO

Partido : Venezuela vs. Estados Unidos

: Venezuela vs. Estados Unidos Instancia : Final del Clásico Mundial de Béisbol

: Final del Clásico Mundial de Béisbol Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Martes 17 de marzo de 2026 Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)

loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos) Hora: 8:00 p.m. (Caracas) / 8:00 p.m. ET

8:00 p.m. (Caracas) / 8:00 p.m. ET Canal TV / Streaming: IVC