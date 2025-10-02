El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA26 ya ha sido revelado, y su nombre es “Trionda”. Diseñado por Adidas, este nuevo esférico representa la unión de los tres países anfitriones del torneo: Estados Unidos, Canadá y México. Su nombre une el prefijo “Tri”, en referencia a la sede tripartita, con la palabra “Onda”, que en español y portugués significa “ola”, evocando movimiento, energía y conexión, valores esenciales del fútbol y del espíritu del Mundial.

El Trionda se presenta con una base blanca y una vibrante combinación de colores rojo, verde y azul que representan a los países sede. Estos colores no solo hacen alusión a las banderas nacionales, sino que también están acompañados de patrones gráficos dinámicos inspirados en la riqueza cultural de América del Norte. Cada panel triangular se une en el centro, simbolizando la unión de las tres naciones, mientras que íconos en relieve como una estrella para Estados Unidos, una hoja de arce para Canadá y un águila para México refuerzan la identidad de los anfitriones. El diseño se completa con detalles dorados que rinden homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA26™ y delinean los motivos en la superficie, un color de campeón para el balón de campeón.

Trionda, el nuevo balón oficial del Mundial FIFA 2026 | Foto: Adidas

Desde el rendimiento, el Trionda cuenta con una innovadora construcción de cuatro paneles con costuras profundas e íconos en relieve que aseguran estabilidad en vuelo, mejor control en condiciones húmedas y un agarre superior al driblar o disparar. Al respecto, Sam Handy, director general de adidas Football, señaló: “Con Trionda, cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que se destaque al instante. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado: una pieza de artesanía pensada para el escenario más grande, que te invita a admirarlo y, sobre todo, a jugar con él”.

El Trionda incorpora además la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball, con un innovador chip montado en el lateral y contrapesos que aseguran estabilidad y equilibrio en vuelo. Desarrollada en colaboración con Kinexon, esta tecnología envía datos

en tiempo real al VAR para agilizar decisiones clave y permite registrar cada toque del balón con una precisión inédita.

Más allá de su propuesta visual y tecnológica, el Trionda ha sido creado para responder a las más altas exigencias de rendimiento, consolidándose como una pieza que combina diseño, innovación y tradición en la historia de los balones mundialistas.

El balón ya está disponible en www.adidas.pe, en tiendas adidas a nivel nacional y en distribuidores autorizados. ¡Sé parte de la historia y lleva contigo la energía del Mundial!

