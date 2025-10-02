La palabra adaptación no está en el vocabulario de Erick Noriega. El exfutbolista de Alianza Lima no necesitó mucho tiempo para adaptarse al fútbol brasileño y cada jornada continúa demostrando que Gremio tomó una buena decisión al contratarlo, pues, si bien venía jugando como volante central en el conjunto victoriano, sigue demostrando sus virtudes como zaguero central, tal como sucedió en el último empate por 1-1 frente a Santos.

El ‘Samurái’ volvió a arrancar de titular en el ‘Tricolor’, esta vez con el objetivo de detener el poderío ofensivo del ‘Peixe’, que no pudo contar con Neymar por lesión. El rendimiento del futbolista fue más que destacado, ganando cuatro de sus siete duelos terrestres, además de registrar tres despejes, dos bloqueos y dos entradas exitosas.

Este fue el sexto partido de Erick Noriega como titular, todos jugando como central. Eso sí, en el enfrentamiento ante Flamengo, donde tuvo un estreno auspicioso, jugó unos minutos como volante y tuvo injerencia en la jugada que derivó en el penal del empate. Claramente ya se ganó la confianza de Mano Menezes y su titularidad no está en discusión.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

Una de las características que más le gusta a Menezes, es que Noriega no solo puede jugar de central, sino también de mediocampista, por lo que esa polifuncionalidad le permite cambiarlo de ubicación dependiendo de las necesidades que plantea el partido, sin la obligación de gastar una variante. Recordemos que esto también pasaba en Alianza Lima.

Este buen desempeño frente a Santos fue destacado por Globo Esporte, que le dio una puntuación de 6.5 y reseñó su tarde de la siguiente manera: “Con otra gran actuación, ganó la mayoría de sus duelos con Tiquinho Soares (delantero de Santos) en la etapa final”. La torcida, que votó en la web del citado medio, también le dio una valoración de 6.5.

Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028, por lo que le queda tiempo para seguir consolidándose en el fútbol brasileño. Tal como comentó en su momento, su mayor deseo es hacerse un nombre en el extranjero y que eso le permita dar el salto a Europa. El techo del ‘Samurái’ es alto, tanto como su talento y su hambre de gloria.

Erick Noriega fue comprado con Gremio tras su buen momento en Alianza Lima. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de empatar por 1-1 con Santos, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al RB Bragantino, en el compromiso correspondiente a la fecha 27 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 4 de octubre desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

