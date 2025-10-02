Universitario de Deportes venció por 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo y consiguió el resultado que tanto necesitaba para afianzarse como líder absoluto del Torneo Clausura, ubicándose en la punta con 27 unidades, mientras Cusco FC quedó como su escolta con 22. En la interna miran con ambición el tricampeonato, pero mantienen la calma jornada a jornada.

Uno que dejó las cosas claras fue Álvaro Barco, director deportivo de la institución merengue, quien habló sobre la importancia de esta victoria en el Estadio Mansiche, valorando lo difícil que fue sacar los tres puntos frente a un rival duro como Alianza Atlético. Eso sí, el directivo remarcó que todavía no cantan victoria y van pasa a paso en la búsqueda del ‘tri’.

“Es un gran paso, un paso muy firme ante un equipo complicado en una cancha difícil. El primer tiempo fue durísimo, nos complicó Sullana en todo momento, pero felizmente que en el segundo tiempo con la subida de Polo y el remate de Martín (Pérez Guedes) se abrió el partido”, comentó ante la prensa en zona mixta.

Por otro lado, en medio de los cambios de localías que vienen aplicando algunos clubes con el afán de recaudar un mayor ingreso por taquilla frente a los grandes, Barco fue consultado respecto a la posibilidad de jugar ante Los Chankas en Trujillo, en el compromiso correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura.

“No tengo la menor idea, me lo preguntaron pero no tenemos conocimiento. Estamos acostumbrados a que en el campeonato pueda pasar cualquiera de estas cosas, a veces es por un tema económico o de seguridad. Lamentablemente la infraestructura de nuestra liga no es la mejor”, sostuvo.

Buscando una explicación a este tipo de medias de los clubes, el director deportivo de Universitario añadió: “No quiero justificar, no es lo mejor para el campeonato pero es una realidad que todos los años afrontamos, hay factores externos que obligan a situaciones como estas”.

Aunque valoró el respaldo que tiene la ‘U’ cada vez que van a jugar a Trujillo, aclaró que el cambio de las localías es responsabilidad exclusiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ente organizador del campeonato. “Para nosotros venir a Trujillo es espectacular, nos sentimos como locales pero es un tema que pasa por la federación, por reglamento y por una infraestructura que cada vez es más precaria”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

