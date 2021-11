La primera vez que escuchamos el nombre de Alexia Sotomayor fue en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En aquella competencia, brillaba por ser la deportista más joven del evento. Tenía apenas 13 años, pero sus récords nacionales ya hablaban de la exitosa carrera que iba formando. Una que con el paso del tiempo no ha hecho más que fortalecerse.

De hecho, este año, ha alcanzado 21 récords nacionales entre pileta larga y corta, 15 de ellos en su categoría Juvenil A y seis en la absoluta. Y algunos, incluso, alcanzaron nivel regional, como los que obtuvo la última semana en el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos de Lima, donde la nadadora obtuvo cuatro récords sudamericanos, tres medallas de oro (50m, 100m, 200m espalda), una de plata (100m libre) y una de bronce (4x100 relevos).

“Con ello ya he llegado a superar mis 100 récords nacionales. Ha sido una semana bastante intensa, porque competí los cuatro primeros días en pruebas individuales y los últimos en relevos. Sin embargo, lo he disfrutado mucho y pude lograr lo que quería. Es un proceso largo, y esto recién comienza. Espero más adelante conseguir muchas cosas más”, comentó Alexia Sotomayor.

Pero ¿cómo es que Alexia ha logrado tantas cosas a su corta edad? Sencillo: ella y el agua estuvieron destinadas a estar juntas desde siempre, cuando apenas a los seis meses de edad, su madre, Patricia Acuña, ex seleccionada nacional, la llevó a su primera clase de natación: “Me llevaron para fortalecer mi seguridad. Además, mis padres pensaban que aprender a nadar era importante. Sin embargo, más adelante se dieron cuenta de que disfrutaba mucho de estar en la piscina y así fue como a los cinco años tuve mi primera competencia, y a los doce ya estaba representando al Perú. Ahora iré por los Juegos Olímpicos”.

Ojo que este anhelo de ser parte de unos Juegos Olímpicos está cerca de cumplirse. A partir del 25 de noviembre, Alexia Sotomayor participará en los Panamericanos Juniors de Cali, primera competencia del ciclo olímpico. “Estaré en 100 y 150 metros espalda, en las que espero poder mejorar mis marcas y quedar entre las mejores. Sueño con estar en los Juegos y obtener una medalla. Pero para ello primero debo clasificar. Mi objetivo es hacerlo ahora con una marca A, para que así sea automático. Tengo aún tres años para lograrlo”, le señaló a Depor.

Distancia Medalla Tiempo Logro 50 metros espalda Oro 29.98 Récord sudamericano Oro Oro 1:04.02 Récord sudamericano Oro Oro 2:17.88 Récord sudamericano 50 libre Plata 26.86 Record Nacional Relevo femenino Bronce - Equipo conformado por Sotomayor, Barrera, Ullilen, Espino.

Para este torneo Alexia se ha preparado desde el año pasado. Aún en plena pandemia nunca dejó de entrenar. “Tuve la suerte de poder tener una piscina en mi casa, de esas infantiles. Me servía para no perder la sensibilidad con el agua y mi estado físico. Ya en julio pude volver a entrenar en piscina con la selección”, comentó, demostrando que el que quiere se las ingenia para salir adelante. Pues, por si fuera poco, este año también viajó a Cajamarca para trabajar el aspecto aeróbico.

“Tres semanas antes del Sudamericano estuve por allá. Me ha servido para tener una capacidad aeróbica mayor, por el tema de la altura”, afirmó. “Tengo la suerte de que mis padres me apoyan en todo, quieren verme lograr mis metas y estoy muy agradecida por todo lo que hacen, siempre me acompañan y hasta se levantan de madrugada para llevarme a entrenar”, agregó.

Eso sí, el año de Alexia Sotomayor no terminará en Colombia. A su retorno, la primera semana de diciembre, participará del Campeonato Nacional de Natación, que le permitirá tener su calendario listo para el 2022: “Será selectivo para los torneos del próximo año. El Mundial de Piscina Larga y el Campeonato de Odesur. Después de que vuelva de Cali espero que se puedan lograr los resultados para tener todo mapeado”.

Objetivos claros

A pesar de su corta edad, la tiene clara. En dos años terminará el colegio y partirá rumbo a los Estados Unidos para realizar sus estudios superiores y continuar con la natación: “Me graduaré en el 2023 y espero ingresar a una universidad en el extranjero. Quiero irme a Norteamérica porque allá los equipos universitarios son de alta competencia, y aparte podría hacerlo también con un club. Acá las universidades no le meten tanta fuerza. Eso sí, aún no tengo muy claro qué estudiaré, pero quiero ir allá”.

Alexia Sotomayor ya ha estado en EE.UU. Este año viajó a competir. Incluso, tuvo la oportunidad de hacerlo junto a McKenna de Bever y Joaquín Vargas, nuestros representantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Me parece increíble lo que ambos hicieron. Dejaron el nombre del Perú en alto. He tenido la oportunidad de entrenar con Joaquín y competir con Mackenda y son increíbles”, sentenció. Y tú también vienes dejando en alto el nombre del país, Alexia.





TE PUEDE INTERESAR