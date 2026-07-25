Consulta quiénes son los artistas invitados que van a decir presente en la Velada del Año VI de este sábado 25 de julio desde La Cartuja en Sevilla. (Foto: @infolavelada)
Consulta quiénes son los artistas invitados que van a decir presente en la Velada del Año VI de este sábado 25 de julio desde La Cartuja en Sevilla. (Foto: @infolavelada)

Como no podía ser de otra manera, La Velada del Año VI de Ibai Llanos contará con artistas invitados para que brinden diferentes espectáculos musicales en el intermedio de los combates, que se realizarán este sábado 25 de mayo desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. Por esta razón, aquí te contaré quiénes son los artistas que van a cantar durante el evento, con un cierre donde estará Anuel AA desde Puerto Rico.

Conoce a los artistas invitados que actuarán sobre el escenario de La Velada del Año VI de Ibai Llanos. Consulte el horario de las presentaciones musicales que acompañarán la jornada de boxeo. | Crédito: infolavelada.com / Composición Mag
Conoce a los artistas invitados que actuarán sobre el escenario de La Velada del Año VI de Ibai Llanos. Consulte el horario de las presentaciones musicales que acompañarán la jornada de boxeo. | Crédito: infolavelada.com / Composición Mag

¿Quiénes son los artistas invitados a cantar en la Velada del Año VI de Ibai?

Como todos los años, Ibai Llanos cuenta con artistas invitados para animar La Velada del Año 6 en el intermedio de cada combate y esta sexta edición no será la excepción. La gran sorpresa es que Anuel AA volverá a estar presente en el evento, luego de una desastrosa participación hace 2 años, en la que no pudo cantar por problemas con su voz, con el audio y terminó con fuertes comentarios contra el propio Ibai.

  • Yandel
  • Juanes
  • Lucho RK
  • La Pantera
  • Bad Gyal
  • Anuel AA

Hora estimada del show de cada artista en la Velada del Año VI de Ibai Llanos

A continuación, te dejo con los horarios estimados para la presentación de cada uno de los artistas invitados a la Velada del Año VI, que se llevará a cabo desde el Estadio La Cartuja de Sevilla.

ArtistaEspañaArgentina, Paraguay y UruguayChile, Bolivia y VenezuelaColombia, Ecuador y PerúEstados Unidos (ET)México (CDMX)
Yandel20:0015:0014:0013:0014:0012:00
Juanes21:1516:1515:1514:1515:1513:15
Lucho RK & La Pantera22:3017:3016:3015:3016:3014:30
Bad Gyal23:4518:4517:4516:4517:4515:45
Anuel AA00:45 (26 jul.)19:4518:4517:4518:4516:45
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