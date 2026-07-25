Como no podía ser de otra manera, La Velada del Año VI de Ibai Llanos contará con artistas invitados para que brinden diferentes espectáculos musicales en el intermedio de los combates, que se realizarán este sábado 25 de mayo desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. Por esta razón, aquí te contaré quiénes son los artistas que van a cantar durante el evento, con un cierre donde estará Anuel AA desde Puerto Rico.
¿Quiénes son los artistas invitados a cantar en la Velada del Año VI de Ibai?
Como todos los años, Ibai Llanos cuenta con artistas invitados para animar La Velada del Año 6 en el intermedio de cada combate y esta sexta edición no será la excepción. La gran sorpresa es que Anuel AA volverá a estar presente en el evento, luego de una desastrosa participación hace 2 años, en la que no pudo cantar por problemas con su voz, con el audio y terminó con fuertes comentarios contra el propio Ibai.
- Yandel
- Juanes
- Lucho RK
- La Pantera
- Bad Gyal
- Anuel AA
Hora estimada del show de cada artista en la Velada del Año VI de Ibai Llanos
A continuación, te dejo con los horarios estimados para la presentación de cada uno de los artistas invitados a la Velada del Año VI, que se llevará a cabo desde el Estadio La Cartuja de Sevilla.
|Artista
|España
|Argentina, Paraguay y Uruguay
|Chile, Bolivia y Venezuela
|Colombia, Ecuador y Perú
|Estados Unidos (ET)
|México (CDMX)
|Yandel
|20:00
|15:00
|14:00
|13:00
|14:00
|12:00
|Juanes
|21:15
|16:15
|15:15
|14:15
|15:15
|13:15
|Lucho RK & La Pantera
|22:30
|17:30
|16:30
|15:30
|16:30
|14:30
|Bad Gyal
|23:45
|18:45
|17:45
|16:45
|17:45
|15:45
|Anuel AA
|00:45 (26 jul.)
|19:45
|18:45
|17:45
|18:45
|16:45