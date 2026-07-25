Este sábado 25 de julio se celebrará la Velada del Año 6. El evento organizado por Iba Llanos se realizará en el Estadio La Cartuja de Sevilla a las 19:00 horas de España, 11:00 horas de México, 14:00 horas de Argentina y 12:00 horas de Colombia, Ecuador y Perú. Serán diez combates que prometen cautivar a los aficionados; además, artistas internacionales darán un espectáculo de gran nivel.

Para esta edición, Ibai Llanos apuesta por una cartelera de lujo. Entre las principales novedades destaca el debut sobre el cuadrilátero de los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul, quienes cambiarán los micrófonos por los guantes en uno de los combates que más expectativa genera.

La velada también contará con la presencia del cantante argentino Lit Killah, quien asumirá el desafío de subirse al ring, mientras que su compatriota Gero Arias, conocido por completar el reto de realizar una dominada por cada día del año, buscará trasladar su disciplina deportiva al boxeo. A ellos se suma el histórico creador de contenido salvadoreño Fernanfloo, otra de las figuras confirmadas para el evento.

Una de las figuras que acapara los reflectores es Rivers. La streamer mexicana vuelve a La Velada después de protagonizar uno de los momentos más recordados del evento en 2023, cuando disputó dos peleas en una misma noche. Esta vez llegará con una preparación más intensa y con la mira puesta en sumar una victoria en Sevilla.

A continuación, revisa la cartelera completa de La Velada del Año 6 y el orden oficial de los diez combates que darán forma a una noche cargada de espectáculo, rivalidades y emociones sobre el ring.

Orden de las peleas de la Velada del Año 6

La Velada del Año 6 tendrá 10 combates de gran intensidad. En el careo, Viruzz y Gero Arias dejaron abierta la posibilidad de que su pelea se realice a 5 asaltos.

Fabiana Sevillano vs. La Parce Clerss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Viruzz vs. Gero Arias Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Rivers vs. Roro Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. Grefg

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cómo ver la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

La Velada del Año 2026: horarios

Estados Unidos: 10:00 horas (Oeste), 11:00 horas (Montaña), 12:00 horas (Centro) y 13:00 horas (Este)

México: 11:00 horas

Guatemala: 11:00 horas

El Salvador: 11:00 horas

Honduras: 11:00 horas

Nicaragua: 11:00 horas

Costa Rica: 11:00 horas

Panamá: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Perú: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Puerto Rico: 13:00 horas

República Dominicana: 13:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

¿Dónde ver La Velada del Año 6 EN VIVO?

La Velada del Año 6 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por las cuentas de Twitch, TikTok y YouTube de Ibai Llanos.

Lo único que necesitas es ingresar a la aplicación de Twitch, TikTok o YouTube y buscar el canal de Ibai. Solo debes conectarte a la señal a la hora del evento y podrás disfrutar de todos los combates y los espectáculos musicales.