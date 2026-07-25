Esta es la lista completa con la cartelera de lo que será la Velada del Año VI, que se realizará este sábado 25 de julio desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. (Foto: Ibai Llanos)
Esta es la lista completa con la cartelera de lo que será la Velada del Año VI, que se realizará este sábado 25 de julio desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. (Foto: Ibai Llanos)

Es momento de vivir uno de los eventos de streamers en español más esperados del año. Este sábado 25 de julio de 2026, se llevará a cabo La Velada del Año VI, que contará con un total de 10 combates (récord histórico del evento) y se realizará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se espera contar con un lleno total. A continuación, revisa la cartelera completa de La Velada del Año VI.

Consulta la hora de inicio y el canal que va a transmitir La Velada del Año VI de Ibai Llanos, este sábado 25 de julio, desde La Cartuja en Sevilla. (Foto: Twitter)
Consulta la hora de inicio y el canal que va a transmitir La Velada del Año VI de Ibai Llanos, este sábado 25 de julio, desde La Cartuja en Sevilla. (Foto: Twitter)

Cartelera completa de la Velada del Año VI: peleas confirmadas

La Velada del Año VI será la edición 2026 y contará con un total de 10 combates, por lo que se estima sea de las más extensas realizadas a día de hoy. La primera de ellas será entre Fabiana Sevillano vs. La Parce y la última será Illojuan vs. The Grefg. Aquí te dejo con la cartelera completa.

  • Fabiana Sevillano vs. La Parce
  • Clerss vs. Natalia MX
  • Edu Aguirre vs. Gastón Edul
  • Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
  • Gero Arias vs. ViruZz
  • Alondrissa vs. Angie Velasco
  • Lit Killah vs. Kidd Keo
  • Samy Rivers vs. RoRo
  • Plex vs. Fernanfloo
  • IlloJuan vs. TheGrefg

Hora estimada de inicio de cada pelea de la Velada del Año VI

OrdenPeleaEspañaArgentinaColombiaMéxico (CDMX)Estados Unidos (ET)
1Fabiana Sevillano vs. La Parce19:1514:1512:1511:1513:15
2Clerss vs. Natalia MX19:5514:5512:5511:5513:55
3Edu Aguirre vs. Gastón Edul20:4015:4013:4012:4014:40
4Marta Díaz vs. Tatiana Kaer21:2516:2514:2513:2515:25
5Gero Arias vs. ViruZz22:1017:1015:1014:1016:10
6Alondrissa vs. Angie Velasco22:5517:5515:5514:5516:55
7Lit Killah vs. Kidd Keo23:4018:4016:4015:4017:40
8Samy Rivers vs. RoRo00:25
(26 jul)		19:2517:2516:2518:25
9Plex vs. Fernanfloo01:10
(26 jul)		20:1018:1017:1019:10
10IlloJuan vs. TheGrefg02:00
(26 jul)		21:0019:0018:0020:00
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