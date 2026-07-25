Es momento de vivir uno de los eventos de streamers en español más esperados del año. Este sábado 25 de julio de 2026, se llevará a cabo La Velada del Año VI, que contará con un total de 10 combates (récord histórico del evento) y se realizará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se espera contar con un lleno total. A continuación, revisa la cartelera completa de La Velada del Año VI.
Cartelera completa de la Velada del Año VI: peleas confirmadas
La Velada del Año VI será la edición 2026 y contará con un total de 10 combates, por lo que se estima sea de las más extensas realizadas a día de hoy. La primera de ellas será entre Fabiana Sevillano vs. La Parce y la última será Illojuan vs. The Grefg. Aquí te dejo con la cartelera completa.
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clerss vs. Natalia MX
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Gero Arias vs. ViruZz
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Samy Rivers vs. RoRo
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
Hora estimada de inicio de cada pelea de la Velada del Año VI
|Orden
|Pelea
|España
|Argentina
|Colombia
|México (CDMX)
|Estados Unidos (ET)
|1
|Fabiana Sevillano vs. La Parce
|19:15
|14:15
|12:15
|11:15
|13:15
|2
|Clerss vs. Natalia MX
|19:55
|14:55
|12:55
|11:55
|13:55
|3
|Edu Aguirre vs. Gastón Edul
|20:40
|15:40
|13:40
|12:40
|14:40
|4
|Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
|21:25
|16:25
|14:25
|13:25
|15:25
|5
|Gero Arias vs. ViruZz
|22:10
|17:10
|15:10
|14:10
|16:10
|6
|Alondrissa vs. Angie Velasco
|22:55
|17:55
|15:55
|14:55
|16:55
|7
|Lit Killah vs. Kidd Keo
|23:40
|18:40
|16:40
|15:40
|17:40
|8
|Samy Rivers vs. RoRo
|00:25
(26 jul)
|19:25
|17:25
|16:25
|18:25
|9
|Plex vs. Fernanfloo
|01:10
(26 jul)
|20:10
|18:10
|17:10
|19:10
|10
|IlloJuan vs. TheGrefg
|02:00
(26 jul)
|21:00
|19:00
|18:00
|20:00