El loanDepot park de Miami será el escenario de uno de los partidos más esperados del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este sábado 14 de marzo. En un enfrentamiento de alto voltaje, Selección de béisbol de Venezuela y Selección de béisbol de Japón se medirán en los cuartos de final del torneo a partir de las 9:00 p.m. (hora de Caracas), en uno de los cruces más atractivos de la fase eliminatoria. Si quieres seguir el juego desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV, podrás verlo en vivo y en directo a través de BeisbolPlay.com, la aplicación 1BN+ y por televisión mediante la señal de 1 Baseball Network.

Para el público venezolano, la cobertura oficial también estará disponible en televisión a través de Venevisión y mediante su plataforma digital Venevisión Play, desde donde los aficionados podrán seguir cada lanzamiento y jugada del compromiso.

El denominado “Clásico del Caribe” dejó grandes emociones en la fase de grupos y terminó definiendo el camino hacia la ronda de eliminación directa. Luego de caer 7-5 ante la Selección de béisbol de República Dominicana en el cierre del Pool D, la escuadra venezolana quedó ubicada en el segundo lugar del grupo, lo que la obliga a enfrentar al vigente campeón del torneo, Japón, en los cuartos de final.

Este choque de potencias enfrentará la explosiva ofensiva del conjunto sudamericano contra la disciplina y precisión del equipo liderado por el fenómeno japonés Shohei Ohtani. El ganador avanzará a las semifinales del campeonato en Miami, en un duelo que promete ser uno de los más vibrantes de toda la fase de muerte súbita, según la organización del torneo encabezada por la World Baseball Softball Confederation y Major League Baseball.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. República Dominicana, por la Jornada 6 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Israel podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.

¿En qué dispositivos se puede ver el Venezuela vs. República Dominicana?

El encuentro puede verse en Béisbol Play desde:

Computadoras y laptops, utilizando un navegador compatible.

Teléfonos y tablets, mediante las aplicaciones móviles.

Smart TVs y dispositivos de streaming, con la app “BeisbolPlay TV” disponible en Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Fecha, hora y dónde ver Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Sábado 14 de marzo de 2026 Lugar: Estadio loanDepot Park de Miami, Florida

Estadio loanDepot Park de Miami, Florida Horario: 9:00 p.m. ET / 9:00 p.m. Caracas

9:00 p.m. ET / 9:00 p.m. Caracas Canal TV: Venevisión y Televen (Venezuela) / FS1 (USA)

Venevisión y Televen (Venezuela) / FS1 (USA) Streaming: Béisbol Play en Venezuela / Fox Sports App (USA)