Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Ambas escuadras estarán frente a frente este sábado 14 de marzo en el LoanDepot Park de Miami. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que Venevisión y Venevisión Play transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por dichas señales.
¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
En territorio venezolano, el partido Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Venevisión, canal de señal abierta con cobertura nacional. Desde allí podrás seguir cada lanzamiento, turno al bate y jugada clave de la Vinotinto ante el combinado neerlandés.
Venevisión está disponible en:
- Canal 4 de señal abierta en buena parte de Venezuela.
- Canal 6 en Cabel Visión.
- Canal 21 en Intercable.
- Canal 273 de Simple TV (antiguo DIRECTV).
Sintonizando cualquiera de estas frecuencias, podrás disfrutar del juego completo sin costo adicional, con relato y ambiente pensados para el hincha venezolano.
¿Cómo ver Venezuela vs. Japón ONLINE por Venevisión Play?
Si prefieres seguir el partido por streaming, también tendrás la opción de verlo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal. Allí podrás mirar la señal EN VIVO en tu dispositivo favorito, sin necesidad de estar frente al televisor tradicional.
Para verlo online:
- Ingresa al sitio web o app de Venevisión Play desde tu móvil, PC, tablet o Smart TV.
- Accede a la señal EN VIVO de Venevisión en el horario del partido.
- Disfruta el juego con la misma transmisión que se emite por TV abierta.
Es una alternativa ideal si estás fuera de casa, en el trabajo o compartiendo con amigos y quieres llevar el juego contigo.