El Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es un partido imperdible que se disputará este sábado 14 de marzo en el LoanDepot Park de Miami. El encuentro arrancará a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el compromiso en Venezuela, te informo que Televen y Béisbol Play transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por dichas señales.

El Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Televen EN VIVO, Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te damos los números de los canales para poder ver el juego de la Vinotinto ante Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Venezuela vs. Japón por el CMB 2026 desde los Estados Unidos?

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos : DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

¿Dónde ver app Televen en vivo online por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Japón, por el Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Béisbol Play es una plataforma que:

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Israel podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.