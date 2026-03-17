Esta martes 17 de marzo, cuando el reloj marque las 20:00 horas en Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT), el LoanDepot Park será escenario de un duelo en el que cada detalle dentro del diamante puede inclinar la balanza entre Venezuela y Estados Unidos. Más allá de la emoción y la historia, la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete un enfrentamiento de estilos: la explosividad venezolana frente a la maquinaria estadounidense, la agresividad en los senderos ante la disciplina del manual, la creatividad desde el dogout contra la frialdad de las decisiones basadas en datos. No se trata solo de quién pega más jonrones, sino de quién ejecuta mejor durante nueve entradas de máxima presión.

El pitcheo abridor será el primer gran punto de quiebre. Venezuela llega con una rotación que ha sabido aguantar líneas ofensivas poderosas, como la de Japón, pero que necesitará atacar la zona desde el primer inning para no darle a Estados Unidos turnos adicionales ni cuentas favorables. Del lado norteamericano, la posible presencia de brazos como Paul Skenes, respaldados por un bullpen profundo y probado ante República Dominicana, obliga a los bateadores vinotintos a ajustar el plan: paciencia selectiva, capacidad para llevar la bola a todo el campo y, sobre todo, evitar perseguir lanzamientos fuera de la zona que inflen el conteo de ponches. El juego podría definirse en quién logre sacar más provecho de sus abridores antes de abrir la puerta del relevo.

La ofensiva será un choque de trenes. Venezuela ha demostrado que puede cambiar un partido con un solo swing, como el jonrón de Eugenio Suárez ante Italia, pero también con rallies construidos paso a paso, como esa séptima entrada mágica en la semifinal en la que Acuña Jr., Jackson Chourio y Andrés Giménez encadenaron batazos oportunos. Estados Unidos, por su parte, viene de tumbar a República Dominicana gracias a dos swings puntuales de Gunnar Henderson y Roman Anthony, prueba de una alineación en la que cualquiera puede convertirse en héroe. La clave estará en el bateo con corredores en posición de anotar: en un juego tan cerrado, desperdiciar oportunidades podría ser letal.

La defensa y la gestión del mánager serán el otro tablero de ajedrez. Ómar López ha movido piezas con valentía durante todo el torneo, apostando por cambios oportunos en la lomita y ajustes en el lineup según el rival, mientras Mark DeRosa ha demostrado que no le tiembla el pulso para tomar decisiones impopulares si el matchup lo exige, como dejar a Henderson por encima de Bregman. Las formaciones defensivas especiales, los toques de sacrificio, los robos de base y el manejo de los relevistas en entradas clave convertirán cada turno al bate en un pequeño examen táctico. La final del Clásico no se ganará solo por nombres, sino por el equipo que mejor ejecute el plan que esta noche, en Miami, se dibuje sobre la tierra roja del infield.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Estados Unidos, por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Béisbol Play es una plataforma que:

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

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¿En qué dispositivos se puede ver el Venezuela vs. Estados Unidos?

El encuentro puede verse en Béisbol Play desde:

Computadoras y laptops, utilizando un navegador compatible.

Teléfonos y tablets, mediante las aplicaciones móviles.

Smart TVs y dispositivos de streaming, con la app “BeisbolPlay TV” disponible en Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Así podrás seguir el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tanto en pantalla grande como desde el móvil, dependiendo de tus preferencias.

Horario del partido Venezuela vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El choque entre Venezuela y Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará este martes 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, Florida, a partir de las 21:00 horas de Caracas:

Horarios:

18:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

19:00 horas de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador

20:00 horas de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Cuba y Bolivia

21:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay

Estados Unidos:

8 p.m. ET

7 p.m. CT

6 p.m. MT

5 p.m. PT

En América Latina, la opción principal para seguir el compromiso EN VIVO por internet será Béisbol Play, siempre que el servicio esté habilitado en tu país y no exista bloqueo territorial para este compromiso.