La novena de República Dominicana busca asegurar su clasificación a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2025 ante su similar de Corea del Sur, una de las grandes sorpresas del certamen pelotero. El enfrentamiento está programado para este viernes 13 de marzo a las 6:30 p.m. hora de Santo Domingo y del Este de Estados Unidos (ET) / 3:30 p.m. hora del Pacífico (PT) . Si quieres mirar el juego República Dominicana vs Corea del Sur por los cuartos de final del Wordl Baseball Classic 2026 por TV abierta, puedes ver Teleantillas Canal 10 en vivo gratis o seguir la señal de Béisbol Play online para saber el desenlace de este crucial duelo entre el Caribe y Asia.

¿Cómo mirar Canal 10 de Teleantillas, República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por el Clásico Mundial de Béisbol por señal abierta?

Teleantillas Canal 10 forma parte de la red oficial que transmitirá el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana , junto a VTV Canal 32 y Coral 39, según anunció la propia cadena de medios aliada al evento. Este acuerdo convierte a Teleantillas en una de las principales ventanas en TV abierta para seguir a la selección dominicana durante todo el torneo.

El Grupo de Comunicaciones Corripio, operador de Teleantillas, ya venía de varios años de transmitir Grandes Ligas en el país, consolidando experiencia en béisbol de alto nivel y grandes audiencias. Para 2026, el grupo ratificó su compromiso con el fanático dominicano, manteniendo la apuesta por el béisbol como uno de sus contenidos estelares.

Tipo de acceso Operador / Plataforma Canal / URL TV abierta (TDT) Televisión digital terrestre Canal 10.1 (Teleantillas HD) TV abierta analógica VHF Canal 2 (zonas que aún reciben analógico) TV por cable / fibra Altice Canal 10 (Teleantillas) TV por cable / fibra Claro TV Canal 10 (Teleantillas digital) TV por cable (otros) Cableoperadores locales Canal 10 (numeración puede variar) Streaming oficial web Sitio Teleantillas https://teleantillas.com.do/en-vivo/ Streaming institucional Sitio Teleantillas (home) https://teleantillas.com.do Streaming alternativo Portal dominicanchannels.com https://dominicanchannels.com/teleantillas-canal-10/ Redes sociales YouTube (canal Teleantillas) “Teleantillas” en YouTube Redes sociales Instagram (@teleantillas10) https://instagram.com/teleantillas10

¿Cómo mirar GRATIS Canal 10 de Teleantillas, República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Para disfrutar del juego República Dominicana vs. Corea del Sur por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por televisión abierta, basta con sintonizar Teleantillas Canal 10 desde cualquier televisor con señal aérea o a través de los diferentes cableoperadores que lo incluyen en su parrilla básica. Al tratarse de un canal abierto, no se requiere suscripción adicional ni pago extra para seguir el partido.

Además de la señal tradicional, Teleantillas también ofrece transmisión vía streaming desde su página web Teleantillas.com.do en muchos de sus eventos deportivos, en alianza con el Grupo Corripio, lo que amplía el acceso para quienes prefieren ver el juego desde computadoras o dispositivos móviles. Aunque la nota corporativa está enfocada en MLB, el mismo ecosistema digital se utiliza para eventos beisboleros de alto interés en el país, dentro de las producciones conjuntas de la cadena.

Guía para ver República Dominicana vs. Corea del Sur por el CMB 2026 desde RD

Para no perderte el choque entre República Dominicana e Israel en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, puedes seguir estos pasos sencillos desde el territorio dominicano:

Sintoniza TV abierta

Enciende tu televisor y selecciona el Canal 10 de Teleantillas en tu señal aérea o de cable.

Verifica con tu cableoperador que el canal esté activo en tu plan básico, algo habitual en la mayoría de sistemas de TV por suscripción del país.

Revisa el horario oficial del partido

El juego está pautado para el lunes 9 de marzo, a las 11:00 a.m. hora del Este de EE. UU., lo que corresponde a aproximadamente las 12:00 p.m. en República Dominicana.

Llega con anticipación para seguir las alineaciones, comentarios previos y el ambiente en el LoanDepot Park en Miami, sede del encuentro.

Activa el streaming de Béisbol Play

Ingresa a la web oficial de Béisbol Play o descarga la app en tu dispositivo móvil o Smart TV.

Crea tu cuenta, compra el pase de temporada que incluye el Clásico Mundial 2026 y selecciona el juego República Dominicana vs. Países Bajos en la sección de partidos en vivo.

Elige tu pantalla favorita

Béisbol Play permite conectar hasta tres dispositivos en simultáneo, por lo que puedes ver el partido en el televisor principal y, al mismo tiempo, seguir jugadas o estadísticas desde tu móvil o tablet.

Esto facilita compartir la experiencia con familia y amigos, sin perder la comodidad del hogar ni la calidad de la transmisión.