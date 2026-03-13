Este viernes 13 de marzo, el loanDepot park de Miami se convertirá en el centro neurálgico del béisbol internacional con uno de los cruces más esperados de los cuartos de final: República Dominicana vs. Corea del Sur. De acuerdo con el calendario oficial del World Baseball Classic y de MLB, el juego está programado para las 6:30 PM (ET) y pone frente a frente a dos selecciones favoritas para llegar hasta las últimas instancias del certamen. Conoce los horarios por región, en qué canales de TV pasan y dónde seguir streaming online el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO por TV y Streaming Online
Estos canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido de cuartos de final entre República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este viernes 13 de marzo a partir de las 6:30 p.m. ET.
|Región / País
|Canal de TV principal
|Streaming / opción online
|Estados Unidos (Costa Este)
|FS2
|Apps/web de FOX Sports, servicios tipo YouTube TV, Hulu Live, Fubo, DirecTV Stream (según suscripción y mercado)
|Estados Unidos (Centro)
|FS2
|Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local
|Estados Unidos (Montaña)
|FS2
|Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local
|Estados Unidos (Pacífico)
|FS2
|Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local
|República Dominicana
|Señal local con derechos WBC 2026 (generalmente cadenas deportivas nacionales y/o cable que retransmiten feed de FOX/FS2)
|Plataformas de los canales locales con derechos y/o apps de operador de cable/satélite (según acuerdo local)
|Puerto Rico
|Cadenas deportivas locales que tomen la alimentación internacional de WBC (habitualmente ligadas a FOX/FS2 en eventos previos)
|Apps de esos canales y/o de cable (Claro, Liberty, etc.) donde se incluya la señal internacional
|Venezuela
|Canales deportivos nacionales con derechos del Clásico (en 2026 distribuidos desde el paquete FOX/FS2 para LatAm)
|Plataformas OTT de los canales locales y servicios de TV paga que incluyan la señal
|Cuba
|Señal deportiva estatal que retransmita la alimentación internacional del torneo (según acuerdos de derechos vigentes)
|Streaming oficial de la TV nacional, si habilita el juego, o acceso a plataformas regionales con derechos
|México (CDMX)
|Cadenas deportivas de TV de paga que posean el paquete FOX Sports / FS2 para WBC 2026
|Apps de esos canales (FOX Sports MX, operadores de cable/satélite, etc.)
|Panamá
|Canales deportivos locales y regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2
|Plataformas online de esos canales y de operadores de TV paga
|Colombia
|Señal deportiva nacional que posea el Clásico (suele llegar vía FOX/FS2 para LatAm)
|Apps y plataformas de TV paga con esos canales deportivos
|Perú
|Canales deportivos de cable con derechos del WBC 2026, generalmente derivados del paquete FOX Sports para la región
|Streaming de esos canales vía operador de cable/OTT (Movistar, DirecTV, etc.)
|Chile
|Cadenas deportivas regionales que retransmitan la señal de FS2/FOX para el Clásico
|Apps/web de esos canales y plataformas de TV de pago
|Argentina
|Canales deportivos de TV paga con el paquete FOX Sports / WBC 2026
|Streaming de esos canales dentro de servicios de TV por internet y cable
|Resto de Centroamérica (ej. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua)
|Señales deportivas regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2 para el Clásico
|Apps de esos canales y plataformas de los operadores de cable/satélite
|Resto de Sudamérica (Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay)
|Cadenas deportivas que distribuyen la señal del WBC 2026 desde FOX/FS2 en la región
|Plataformas online de TV paga y apps de los canales con derechos
¿A qué hora juegan República Dominicana vs Corea por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El primer pitcheo está pactado para las 6:30 PM (hora del Este de Estados Unidos). Aquí tienes el desglose oficial de horarios por país para que no te pierdas ni un lanzamiento de este choque de vida o muerte:
- Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 7:30 PM
- Estados Unidos: 6:30 PM (ET) / 3:30 PM (PT)
- Colombia, Panamá, Cuba, Ecuador y Perú: 6:30 PM
- México (CDMX), Nicaragua, El Salvador y Guatemala: 5:30 PM
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8:30 PM