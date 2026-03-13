República Dominicana (RD) busca dar el golpe en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y sellar su boleto a semifinales, pero en frente tiene a un rival al que pocas veces se ha enfrentado: Corea del Sur. El escenario escogido para este enfrentamiento de alto voltaje de cuartos de final del torneo pelotero es el loanDepot park de la ciudad de Miami y se llevará a cabo este viernes 13 de marzo (18:30 horas de Santo Domingo y ET / 15:30 horas PT). Para ver el partido República Dominicana vs Corea del Sur en vivo gratis por los cuartos de final del World Baseball Classic 2026 puedes sintonizar VTV Canal 32 en vivo o seguir la transmisión de Digital 15 en vivo online mediante Béisbol Play. ¡No te pierdas ni un solo instante de la acción!
¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, juego República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TV y Online?
VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube. A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.
|Ciudad / Zona (referencial)
|Operador de TV
|Dial / Canal
|Streaming online disponible
|Santo Domingo y Gran Santo Domingo
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32”
|Santiago de los Caballeros
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|La Vega
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|San Cristóbal
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.)
|Claro TV
|Canal 32 (VTV) en la parrilla nacional
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y principales ciudades
|Altice TV (fibra / cable)
|Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Altice
|Altice TV
|Canal 32 (VTV) (señal nacional)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y zona Norte
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV) en su parrilla digital
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Zonas con cobertura Wind
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y ciudades principales
|Aster
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Cableras locales (interior del país)
|Cableras locales afiliadas a Grupo Panorama
|Canal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Todo el país (sin cable)
|—
|—
|Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos
