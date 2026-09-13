La Fórmula 1 se prepara para vivir un momento histórico este domingo 13 de septiembre con el estreno del Gran Premio de España en Madrid. La decimocuarta fecha de la temporada se disputará en el nuevo circuito Madring, trazado que recibirá por primera vez a los monoplazas de la máxima categoría y que tendrá en La Monumental, una de sus curvas más particulares, uno de sus principales atractivos. La carrera empezará a las 7:00 a.m. (en México) y lo puedes ver EN VIVO por Canal 5 y TUDN.

El estreno del circuito madrileño también tendrá un componente especial para los aficionados españoles. Carlos Sainz y Fernando Alonso competirán como locales y buscarán protagonizar una actuación destacada frente a su público. Sin embargo, la atención también estará puesta en la pelea por el campeonato, que llega a Madrid con Kimi Antonelli como líder y Mercedes dominando la parte alta de la clasificación.

El piloto italiano llega fortalecido después de conseguir una espectacular victoria en Monza, mientras George Russell y Lewis Hamilton intentarán reducir la diferencia en la tabla. Ferrari, además, necesita reaccionar después de un complicado Gran Premio de Italia, donde sus resultados estuvieron lejos de las expectativas.

MADRID, ESPAÑA, 13-09-2026. ESPN transmitirá el Gran Premio de España que se realizará en Madring, una de las carreras de la Fórmula 1 más esperadas de la temporada. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, GP de España 2026?

La carrera de la Fórmula 1 del GP de España 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, GP de España 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, GP de España 2026 en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el GP de España 2026 desde Madrid.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

La carrera del GP de España 2026 de Fórmula 1 se disputa este domingo 13 de septiembre en el circuito Madring de Madrid. La salida está programada para las 15:00 en España, 7:00 en Ciudad de México, 9:00 en la costa Este de Estados Unidos y 10:00 en Argentina. (Foto: @PAUL CROCK)

El circuito de Madring: características

El Madring es el nuevo circuito urbano de Madrid diseñado para albergar el Gran Premio de España de Fórmula 1. Su trazado combina sectores urbanos con zonas de alta velocidad, creando un recorrido exigente para pilotos y monoplazas. La pista tendrá una longitud aproximada de 5,4 kilómetros y contará con 22 curvas, con una combinación de rectas, frenadas fuertes y cambios de dirección.

Uno de los puntos más llamativos será La Monumental, una sección especialmente diseñada para ofrecer un espectáculo visual y deportivo. El circuito también incluirá zonas técnicas que exigirán precisión al volante y una buena gestión de neumáticos, mientras que las rectas permitirán aprovechar el DRS y buscar oportunidades de adelantamiento.

Ficha del circuito de Madring

Ubicación: Madrid, España

Zona: IFEMA Madrid–Valdebebas

Longitud: 5,416 km aprox.

Curvas: 22

Curvas a la izquierda: 10

Curvas a la derecha: 12

Vueltas del GP: 57

Distancia de carrera: 308,524 km

Recta principal: 589 m

Recta más larga: 837 m

Velocidad máxima: Más de 320 km/h

Punto más destacado: Curva 12 – La Monumental