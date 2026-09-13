Este domingo 13 de septiembre, el GP de España 2026 vivirá su primera edición desde el MADRING Sur, el nuevo Circuito que se une al Mundial de la Formula 1. A nivel mundial, este Gran Premio de España se transmitirá por F1 TV en vivo y en directo , por lo que aquí te dejaré con todos los detalles para que puedas ver la transmisión minuto a minuto. Recordemos que Kimi Antonelli es líder absoluto del Mundial de la F1, con la escudería Mercedes a la cabeza del torneo.

Conoce los horarios por país, canales de TV y dónde ver la carrera del Gran Premio de España 2026 EN DIRECTO ONLINE este domingo 13 de septiembre desde Madrid. (Foto: AP / Composición Gemini IA para El Comercio Mag)

¿Quieres ver el GP de España 2026 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil?

La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del GP de España 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de España 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada en el Mundial de la Fórmula como la del GP de España 2026. Aquí te decimos en que dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

Señal de DAZN F1 en directo para ver el GP de España 2026, este domingo 13 de septiembre, en lo que será una nueva carrera del Mundial de la Formula 1. (Foto: @mercedesamgf1 / composición Depor)

Horario, TV y dónde ver GP de España 2026 EN VIVO por la Formula 1

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Domingo 13 de septiembre de 2026 Lugar: Circuito de MADRING Sur

Circuito de MADRING Sur Horario: 9:00 a.m. ET / 7:00 a.m. CDMX

9:00 a.m. ET / 7:00 a.m. CDMX Canal TV / Streaming: F1 TV