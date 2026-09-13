España tiene un nuevo circuito y será el debut del MADRING Sur en el Mundial de la Formula 1. Este domingo 13 de septiembre, no te pierdas la carrera del GP de España 2026 a través de la señal de DAZN F1 en directo, a partir de las 15:00 hora peninsular . Lando Norris de McLaren partirá en la parrilla 1 tras ganar la pole, mientras que Kimi Antonelli de Mercedes y Max Verstappen lo harán en la parrilla 2 y 3, respectivamente. Por su parte, los Ferraris de Hamilton y Leclerc lo harán en cuarta y quinta posición.

Mira la señal de F1 TV en vivo y en directo para ver el GP de España 2026 desde el Circuito de MADRING Sur, este domingo 13 de septiembre. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

¿Dónde ver el GP de España 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de España 2026 estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial ( en Android y en iOS ) o desde la web DAZN.com .

y en ) o desde . Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios.

Sigue la transmisión oficial de ESPN y Disney Plus para seguir la carrera del a F1 GP de España EN VIVO y EN DIRECTO desde Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y otros países de Latinoamérica el domingo 13 de septiembre. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag).

Sigue la transmisión oficial de ESPN y Disney Plus para seguir la carrera del a F1 GP de España EN VIVO y EN DIRECTO desde Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y otros países de Latinoamérica el domingo 13 de septiembre. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag).

¿Cómo ver el GP de España 2026 online por DAZN?

Para ver el GP de España 2026 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de Hungría’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido.

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).