Por la señal abierta de Canal 5 y TUDN desde México, sigue este domingo 6 de septiembre el GP de Italia 2026, carrera que se llevará a cabo en el Circuito de Monza, a partir de las 7:00 a.m. CDMX. Gracias al acuerdo que existe con Telemundo/Univision, ahora las carreras de la F1 se podrán ver por señal abierta en todo el territorio mexicano. Aquí te dejo con todos los detalles para ver esta carrera.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, GP de Italia 2026 desde el Circuito de Monza?

El GP de Italia 2026 desde el Circuito de Monza podrá verse en México a través de Canal 5, señal abierta de Televisa. También estará disponible mediante diferentes sistemas de televisión de paga que incluyen el canal en su programación.

Estos son los números de Canal 5 según el operador:

Canal 105 SD y 605 HD de Dish

Canal 105 SD y 1105 HD de SKY

Canal 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canal 105 SD y 805 HD de Izzi

Canal 5 SD y 105 HD de Totalplay

La señal abierta de Canal 5 permite seguir el encuentro sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga, siempre que el usuario se encuentre dentro de la zona de cobertura correspondiente.

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el América vs. Atlético de San Luis online, existen alternativas oficiales de streaming que pueden ofrecer la señal de los contenidos deportivos de TelevisaUnivision.

ViX cuenta con opciones de transmisión en vivo y contenido bajo demanda, aunque la disponibilidad de determinados partidos y señales puede depender del plan contratado y de la región del usuario.

Por ello, si buscas una opción gratuita, la alternativa más directa en México es Canal 5 en señal abierta. Para verlo por internet, debes comprobar previamente si el encuentro está disponible en la modalidad de streaming que tengas contratada.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, GP de Italia 2026 desde el Circuito de Monza?

La señal de TUDN también transmitirá el GP de Italia 2026. En México, el canal está disponible a través de distintos operadores de televisión de paga.

Estos son algunos de los principales diales de TUDN:

Canal 503 de Totalplay

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

La disponibilidad de cada señal puede variar de acuerdo con el paquete contratado por el usuario.

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, GP de Italia 2026?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también tendrán opciones para seguir el encuentro. La cobertura de TUDN está disponible mediante servicios de televisión de paga y plataformas digitales oficiales.

Entre las alternativas se encuentran TUDN, tudn.com y la aplicación de TUDN. La disponibilidad puede depender del proveedor de televisión y de la suscripción del usuario.

Para quienes busquen una opción gratuita, es importante aclarar que no todos los servicios de TUDN en Estados Unidos son de acceso libre. Se recomienda utilizar únicamente las plataformas oficiales y comprobar las condiciones de acceso antes del inicio del partido.

Horarios, TV y dónde ver GP de Italia 2026 EN VIVO

Competencia: GP de Italia 2026

GP de Italia 2026 Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Domingo 6 de septiembre de 2026 Hora: 7:00 horas del Tiempo del Centro de México

7:00 horas del Tiempo del Centro de México Estados Unidos: 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT

9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT Televisión en México: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX y plataformas oficiales de TUDN, según disponibilidad

ViX y plataformas oficiales de TUDN, según disponibilidad Lugar: Circuito de Monza