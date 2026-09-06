Este domingo 6 de septiembre, continúa el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 y nos trasladamos al histórico Autodromo Nazionale di Monza, donde se disputará el GP de Italia 2026. No te pierdas esta carrera de la F1 a través de DAZN F1 en directo desde España, a partir de las 15:00 hora peninsular, en donde pilotos de la escudería Ferrari (que correrán en casa respaldados por un mar de Tifosi), Mercedes, McLaren, Red Bull o Alpine protagonizarán una intensa disputa de inicio a fin por conocer al nuevo conquistar del popular circuito.

Conoce dónde y cómo ver por TV y señal online la carrera de la Fórmula Uno, Gran Premio de Italia este domingo 6 de septiembre en el Circuito de Monza. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver el GP de Italia 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Italia 2026 estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial ( en Android y en iOS ) o desde la web DAZN.com .

y en ) o desde . Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios.

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale di Monza. Conoce los canales de TV y streaming online. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver el GP de Italia 2026 online por DAZN?

Para ver el GP de Italia 2026 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de Hungría’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido.

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).