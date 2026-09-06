Superando la mitad de la temporada de la Fórmula 1, y la carrera de este fin de semana tendrá lugar en las afueras de Milán, Italia, en el famoso Autódromo Nacional de Monza. El Gran Premio de Italia 2026, se celebrará el domingo 6 de septiembre a las 9:00 a. m. ET/6:00 a. m. PT. ¿Quieres ver la carrera F1 EN VIVO y EN DIRECTO en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? En Latinoamérica, la transmisión del amistoso estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium, dependiendo del país y de la distribución de la señal.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, GP de Italia 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá la carrera del a F1 del GP de Italia 206 en diferentes países de la región. La señal está disponible en mercados como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia, además de otros territorios de Centroamérica y el Caribe.

Si tu operador de televisión cuenta con ESPN dentro de su parrilla, podrás seguir el encuentro desde tu televisor. Para quienes prefieran verlo por streaming, Disney+ Premium ofrece acceso al contenido deportivo de ESPN en los mercados donde se encuentra disponible.

Estos son algunos de los principales operadores y diales donde puede encontrarse la señal de ESPN en Latinoamérica:

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney+ Premium Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney+ Premium Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney+ Premium México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Totalplay, 558 Disney+ Premium Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, GP de Italia 2026?

En algunos mercados de Latinoamérica, ESPN 2 forma parte de la oferta deportiva de los principales operadores de televisión de paga. La señal también se encuentra vinculada a la oferta deportiva disponible mediante Disney+ Premium.

Entre los países donde está disponible ESPN 2 figuran Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Bolivia y México, además de distintos mercados de Centroamérica y el Caribe.

País ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV, 622 SD/HD y 1622 HD; Telecentro, 104 SD y 1009 HD; Flow, 102 HD; Claro TV, 107 HD Disney+ Premium Chile DirecTV, 622 SD/HD y 1622 HD; Movistar TV, 482 SD y 886 HD; VTR, 48; Claro TV, 175 SD y 475 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV, 622 SD/HD; Movistar TV, 202 HD, 486 SD y 886 HD; Claro TV, 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo, 29 SD y 246 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV, 622 SD/HD y 1622 HD; Grupo TV Cable, 202 SD y 734 HD; Claro TV, 90 SD y 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV, 622 SD/HD y 1622 HD; Movistar TV, 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV, 54 SD y 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV, 622 SD/HD y 1622 HD; Cablevisión, 100 SD y 709 HD; Flow, 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV, 622 SD/HD y 1622 HD; Movistar TV, 485 SD; Netuno, 28; TV Zamora, 39 Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD, 104 HD; Tigo, 29 SD, 403 y 713 HD; Flow, 102 HD; Claro TV, 94 SD y 122 HD Disney+ Premium Bolivia Entel, 41 HD; Tigo, 510 SD y 702 HD; AXS+, 103 HD Disney+ Premium México SKY, 551; Dish, 338 SD y 838 HD; Izzi, 508 SD y 895 HD; Totalplay, 558 HD Disney+ Premium República Dominicana SKY, 551; Claro TV, 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice, 350, 352 SD y 462 HD Disney+ Premium Honduras SKY, 551; Claro TV, 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Premium Guatemala SKY, 551; Claro TV, 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Premium El Salvador SKY, 551; Claro TV, 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Premium Nicaragua SKY, 551; Claro TV, 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo, 302 SD, 403 y 1101 HD Disney+ Premium Costa Rica SKY, 551; Claro TV, 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Cablesantos, 155 Disney+ Premium Panamá SKY, 551; Claro TV, 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo, 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil, 252 HD Disney+ Premium

¿Cómo ver Disney+ EN VIVO, el GP de Italia 2026?

Los usuarios que quieran seguir la carrera del F1 GP de Italia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO podrán recurrir a Disney+ Premium, el plan de la plataforma que incluye el catálogo deportivo de ESPN.

La transmisión puede verse desde diferentes dispositivos conectados a internet, como teléfonos móviles, tablets, computadoras y Smart TV. El usuario debe contar con una suscripción activa al servicio y acceder a la sección deportiva para localizar la emisión correspondiente.

De esta manera, Disney+ Premium se convierte en la alternativa de streaming para quienes buscan ver ESPN EN VIVO online y no disponen de la señal de televisión de su operador.

¿Cuánto cuesta Disney+ Premium para ver ESPN?

El precio de Disney+ varía de acuerdo con el país y puede estar sujeto a modificaciones. Entre las tarifas indicadas para el plan Premium en diferentes mercados latinoamericanos se encuentran las siguientes:

País Disney+ Premium mensual Disney+ Premium anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

Los precios pueden cambiar según las condiciones comerciales de Disney+ en cada territorio.

¿Qué incluye Disney+ Premium?

El plan Premium de Disney+ ofrece acceso al contenido deportivo de ESPN en los mercados donde el servicio cuenta con los derechos correspondientes.

Entre sus principales características se encuentran:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso al catálogo deportivo de ESPN.

Canales lineales de ESPN y eventos deportivos exclusivos, según el mercado.

Reproducción simultánea en hasta cuatro dispositivos.

Calidad de imagen de hasta 4K Ultra HD en contenidos compatibles.

Compatibilidad con diferentes dispositivos conectados a internet.

¿A qué hora es la carrera del GP de Italia 2026 HOY 6 de septiembre?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale di Monza. La carrera comienza a las 15:00 en Italia/España, equivalente a las 08:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o región Hora local de la carrera Perú 08:00 Colombia 08:00 Ecuador 08:00 Panamá 08:00 México 07:00 Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Belice 07:00 Venezuela 09:00 Bolivia 09:00 Chile 09:00 Paraguay 10:00 Argentina 10:00 Uruguay 10:00 España 15:00 Portugal 14:00 Italia 15:00 Reino Unido e Irlanda 14:00 Estados Unidos 09:00 ET / 06:00 PT Canadá 09:00 ET / 06:00 PT

La carrera se inicia a las 08:00 a. m. del domingo 6 de septiembre . Es recomendable conectarse entre 07:30 y 07:45 para seguir la previa, la parrilla y cualquier noticia de última hora.

. Es recomendable conectarse entre para seguir la previa, la parrilla y cualquier noticia de última hora. La alternativa digital principal es Disney+ Plan Premium , que incluye la transmisión de ESPN para la cobertura de F1 en Perú y otros mercados latinoamericanos.

, que incluye la transmisión de ESPN para la cobertura de F1 en Perú y otros mercados latinoamericanos. En TV de paga, ESPN puede encontrarse en operadores locales; como referencia, ESPN está disponible en DirecTV, Movistar TV y Claro TV, aunque la numeración y el canal exacto pueden variar según el plan.

Monza tiene programadas 53 vueltas y la carrera arranca a las 15:00 locales (CEST), una franja que se traduce en las 08:00 para Perú.