El regreso de Conor McGregor al octágono ya es oficial: tras cinco años fuera, el irlandés reaparece para enfrentarse a Max Holloway en la revancha estelar de UFC 329 este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Esta pelea, programada durante la International Fight Week, recupera un duelo histórico que se vivió hace 13 años y promete ser uno de los grandes imanes del evento. El irlandés vuelve como uno de los nombres más mediáticos de la UFC, y el choque contra “Blessed” confrontará experiencia, técnica y la expectativa de una nueva era para las peleas de peso ligero.

¿Quieres ver la pelea en vivo y en directo por Smar TV, streaming online y cualquier plataforma digital? A continuación, te comparto la lista de canales por cable, app móvil y dónde seguir la cobertura desde diferentes países como Estados Unidos, México, España y otros países de Latinoamérica.

El regreso de Conor McGregor al octágono está cada vez más cerca. Luego de casi cinco años sin disputar una pelea oficial, el irlandés volverá a la acción para enfrentar a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329. (Foto: UFC Oficial)
El regreso de Conor McGregor al octágono está cada vez más cerca. Luego de casi cinco años sin disputar una pelea oficial, el irlandés volverá a la acción para enfrentar a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329. (Foto: UFC Oficial)

¿Qué canal transmite la pelea McgRegor vs. Holloway EN VIVO ONLINE?

La pelea Conor McGregor vs Max Holloway 2 en UFC 329 se transmite de forma exclusiva por Paramount+ a nivel internacional, sin pago por evento adicional, y en TV abierta solo hay contenido previo en CBS en Estados Unidos en algunos mercados. A continuación, una lista de los principales canales y plataformas por región.

País / RegiónPlataforma / Canal principalDetalle clave sobre UFC 329
Latinoamérica (incl. Perú)Paramount+Derechos exclusivos para UFC en la región; transmite preliminares y cartelera estelar completas.
PerúParamount+Única plataforma oficial para ver McGregor vs Holloway 2 en vivo.
MéxicoParamount+Evento completo en vivo; horarios alrededor de 19:00 (cartelera estelar, hora del centro de México).
Colombia, EcuadorParamount+Prelims desde las 16:00 (hora local), estelares a partir de las 20:00 aprox.
Argentina, Chile, Uruguay, BrasilParamount+Cartelera estelar desde las 22:00 (hora local aproximada).
Estados UnidosParamount+Evento completo sin PPV; main card 21:00 ET / 18:00 PT.
Estados UnidosCBS (solo programa previo)Programa “This Is UFC: McGregor vs Holloway” el 10 de julio; la pelea no se emite por CBS.
EspañaParamount+Emisión principal a través de Paramount+; otros operadores no tienen derechos para UFC 329.
España (alternativo reportado)HBO Max (mención en redes, no oficial UFC)Algunas guías indican UFC 329 por HBO Max en España, pero la exclusividad oficial es de Paramount+.
Región global (seleccionados)Paramount+ (planes Essential y Premium)Cobertura en inglés, español y portugués desde T-Mobile Arena.
Mercado global (inglés)Prime Video – canal UFC 329 (listing)Listado de transmisión en inglés de UFC 329; depende de disponibilidad por país.

¿A qué hora ver Conor McGregor a la UFC en EE.UU.?

Para los aficionados en EE.UU., la programación de UFC 329 será la siguiente:

  • Preliminares tempranas: 2:00 p.m. PT / 4:00 p.m. CT / 5:00 p.m. ET
  • Preliminares: 4:00 p.m. PT / 6:00 p.m. CT / 7:00 p.m. ET
  • Cartelera principal: 6:00 p.m. PT / 8:00 p.m. CT / 9:00 p.m. ET
  • Pelea de McGregor vs. Holloway (aproximadamente): 8:30 p.m. PT / 10:30 p.m. CT / 11:30 p.m. ET

Cartelera completa de UFC 329 - McGregor vs. Holloway

Cartelera principal

  • Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter
  • Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero
  • Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca
  • Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca
  • Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado

Cartelera preliminar

  • Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado
  • Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma
  • Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio
  • Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo

Early prelims

  • Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca
  • Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino
  • Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio
Paramount Plus, TNT Sports, HBO Max, Kayo Sports y UFC Fight Pass EN VIVO — ver pelea Conor McGregor vs. Max Holloway por el UFC 329 en TV y Online | VIDEO
Conor McGregor y Max Holloway se enfrentan este sábado 11 de julio por la pelea estelar de la cartelera del UFC 329. El combate empieza cerca de las 9 p.m. ET (6 p.m. PT) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La transmisión oficial del evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) se transmite EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por Paramount Plus, UFC Fight Pass, Kayo Sport, HBO Max, TNT Sports, SKY Sports y Sportsnet+. (VIDEO DE UFC EN X DE @UFC)
SOBRE EL AUTOR

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