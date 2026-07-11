Todo ha quedado listo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Este sábado 11 de julio, no te pierdas la transmisión del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, que se enfrentarán luego de 13 largos años en una revancha para Holloway tras caer en aquel UFC Fight Night del 10 de julio de 2013. La señal de HBO Max desde España transmitirá el evento y aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto.
¿Cómo ver la pelea en MAX?
Para ver el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 a través de MAX, solo debes seguir estos pasos:
- Suscribirte a MAX: Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app.
- Acceder al canal Eurosport: Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport.
- Ver el evento en vivo: El día de la pelea, conéctate en el horario programado para tu país y disfruta del evento sin interrupciones.
Los horarios pueden variar ligeramente según actualizaciones oficiales de la UFC o ajustes en la programación de Eurosport. Revisa MAX antes del evento.
¿Qué ofrece MAX para ver UFC 329: McGregor vs. Holloway 2?
La plataforma MAX ha venido consolidándose como una opción integral para los aficionados al deporte y el entretenimiento. Con acuerdos exclusivos con Eurosport, MAX permite a sus usuarios ver en vivo grandes eventos deportivos, incluyendo la UFC, desde la comodidad de su hogar o en movimiento.
La transmisión de la UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 estará disponible en vivo y en alta definición a través del canal Eurosport en MAX. Esto incluye la cartelera principal, donde el combate entre Topuria y Oliveira será el plato fuerte de la noche.
Recomendaciones para una mejor experiencia
- Conexión a internet estable (mínimo 10 Mbps para HD).
- Verificar que tu dispositivo sea compatible con la app de MAX.
- Usar auriculares o sistema de sonido para una experiencia inmersiva.
Hora, TV y dónde ver UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
- Evento: UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
- Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
- Hora McGregor vs. Holloway: 5:50 a.m. de España
- Canal: HBO Max y Eurosport
- Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos