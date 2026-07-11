LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Canales para ver EN VIVO la pelea Conor McGregor vs Max Holloway 2 por la estelar de UFC 329 en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com
LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Canales para ver EN VIVO la pelea Conor McGregor vs Max Holloway 2 por la estelar de UFC 329 en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com

Listos para vivir una noche histórica en Las Vegas. El octágono más famoso del mundo volverá a brillar con el regreso más esperado en los últimos tiempos. UFC 329 se realizará HOY en T-Mobile Arena y tendrá como pelea estelar Conor McGregor vs. Max Holloway 2. Te compartimos los canales de TV para que puedas ver EN VIVO las peleas y vivir el regreso de The Notorious tras cinco años de ausencia.

LAS VEGAS, NEVADA (UNITED STATES), 11/07/2026.- Who won Conor McGregor vs Max Holloway 2? Follow the UFC 329 main event result, plus complete fight card results, knockouts, submissions and live updates. PHOTO BY UFC.COM
LAS VEGAS, NEVADA (UNITED STATES), 11/07/2026.- Who won Conor McGregor vs Max Holloway 2? Follow the UFC 329 main event result, plus complete fight card results, knockouts, submissions and live updates. PHOTO BY UFC.COM

¿Cómo ver UFC 329 EN VIVO la pelea McGregor vs. Holloway 2?

País / RegiónHora cartelera principalCanal TV / Streaming
Estados Unidos (ET)9:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
Estados Unidos (PT)6:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
México7:00 p.m.Paramount Plus
Argentina10:00 p.m.Paramount Plus
Chile10:00 p.m.Paramount Plus
Perú8:00 p.m.Paramount Plus
Colombia8:00 p.m.Paramount Plus
Ecuador8:00 p.m.Paramount Plus
Uruguay10:00 p.m.Paramount Plus
Paraguay10:00 p.m.Paramount Plus
Venezuela9:00 p.m.Paramount Plus
Bolivia9:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
Brasil10:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
Guatemala7:00 p.m.Paramount Plus
El Salvador7:00 p.m.Paramount Plus
Honduras7:00 p.m.Paramount Plus
Nicaragua7:00 p.m.Paramount Plus
Costa Rica7:00 p.m.Paramount Plus
Panamá8:00 p.m.Paramount Plus
Puerto Rico9:00 p.m. ETParamount Plus
República Dominicana9:00 p.m.Paramount Plus y UFC Fight Pass
España3:00 a.m. (domingo)MAX y UFC Fight Pass
Reino Unido2:00 a.m. (domingo)TNT Sports
Irlanda2:00 a.m. (domingo)TNT Sports

¿Dónde ver UFC 329 EN VIVO, McGregor vs. Holloway en Estados Unidos?

La transmisión de UFC 329 con la pelea estelar McGregor vs. Holloway estará a cargo mediante las plataformas de streaming: Paramount Plus y UFC Fight Pass. Un evento de MMA que promete ser de película.

¿Dónde ver UFC 329 EN VIVO, McGregor vs. Holloway en México?

Estás en territorio mexicano y quieres ver UFC 329 EN VIVO con la pelea estelar entre Conor McGregor contra Max Holloway. Paramount Plus te llevará por streaming y EN DIRECTO este emocionante evento de MMA.

¿Dónde ver UFC 329 EN VIVO, McGregor vs. Holloway 2, en Latinoamérica?

En Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y otros países de la región podrán ver EN VIVO UFC 329 y la pelea estelar entre Conor McGregor contra Max Holloway por Paramount Plus.

Cartelera completa de UFC 329 con McGregor vs. Holloway

Cartelera principal

Cartelera estelarDivisión
Conor McGregor vs. Max Holloway 2Peso wélter
Paddy Pimblett vs. Benoit Saint DenisPeso ligero
Cory Sandhagen vs. Mario Bautista Peso gallo
Brandon Royval vs. Lone’er KavanaghPeso mosca
King Green vs. Terrance McKinneyPeso ligero

Cartelera preliminar

Cartelera preliminarDivisión
Robert Whittaker vs. Nikita KrylovPeso semipesado
Gable Steveson vs. Elisha Ellison Peso pesado
Cody Garbrandt vs. Adrián YáñezPeso gallo
Luke Riley vs. Kai KamakaPeso pluma

Cartelera primeras preliminares

Cartelera primera preliminaresDivisión
Tracey Cortez vs. Wang CongPeso mosca femenino
Damian Pinas vs. César AlmeidaPeso medio
Farid Basharat vs. John GarzaPeso gallo
Ryan Gandra vs. Zachary ReesePeso medio
Cody Durden vs. Alessandro CostaPeso mosca
Paramount Plus, TNT Sports, HBO Max, Kayo Sports y UFC Fight Pass EN VIVO — ver pelea Conor McGregor vs. Max Holloway por el UFC 329 en TV y Online | VIDEO
Conor McGregor y Max Holloway se enfrentan este sábado 11 de julio por la pelea estelar de la cartelera del UFC 329. El combate empieza cerca de las 9 p.m. ET (6 p.m. PT) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La transmisión oficial del evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) se transmite EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por Paramount Plus, UFC Fight Pass, Kayo Sport, HBO Max, TNT Sports, SKY Sports y Sportsnet+. (VIDEO DE UFC EN X DE @UFC)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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