Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 quedarán en el recuerdo por muchos aspectos positivos y negativos. Si hablamos de lo bueno, tenemos que destacar a los deportistas que -a pesar de distintas complicaciones- lograron sacar adelante el evento, obteniendo medallas y distinciones en sus disciplinas. Sin embargo, lo malo se centra en lo que fue la organización del evento. Desde las autoridades, no se ejecutaron con normalidad algunos presupuestos, situación que llevó a cuestionamientos desde las autoridades, sumado a fiscalizaciones para tener respuestas claras. Carlos Zeballos, congresista de la república, explicó algunos detalles de la situación.

En primera instancia, señaló a Renzo Manyari -presidente del Comité Olímpico Peruano- por la desorganización del evento, producto también de las declaraciones donde mencionó que el dinero se maneja de manera privada. Otro de los mencionados fue Federico Tong, ex presidente del IPD.

“Son dos años y medio que venimos recibiendo diferentes denuncias de deportistas calificados, quienes han sido marginados por denunciar hechos que se dan en sus federaciones. Hemos realizado el trabajo con ADA para poder recoger distintas denuncias. En el tema de los Bolivarianos, desde que se inicia -mediante un decreto supremo-, nos llamó la atención el trabajo en conjunto del ex presidente del IPD, Federico Tong, de la mano de Renzo Manyari. Nosotros decíamos, como tanto dinero va a ingresar al IPD y pretenden hacer uso de manera directa, haciendo trámites o situaciones que conllevan que el dinero se maneje de manera privada, cuando es del estado peruano”, contó en diálogo con Full Deporte.

Carlos Zeballos, congresista de la república. (Foto: Congreso)

Además, agregó: “Se han dado adjudicaciones directas y se han evitado, por lo menos, las cotizaciones. Normalmente tienen que haber tres, si es adjudicación directa. A raíz de esto hemos realizado seguimiento y solicitado información de diferentes federaciones. Este dinero tiene que llegar al deportista, tenía que ser una fuente que pueda garantizar que los deportistas puedan competir a un gran nivel en eventos como Bolivarianos. Por eso muchos han ganado, pero han salido a quejarse que no recibieron el apoyo”.

Teniendo en cuenta que Federico Tong dejó el cargo a pocos días de iniciarse los Bolivarianos, Zeballos contó que las explicaciones brindadas hacia el presidente José Jerí no fueron suficientes, por lo que se pidió la renuncia. Sin embargo, esta no fue efectuada, por lo que procedieron a retirarlo.

“El Comité Olímpico es el que pide la sede de los Bolivarianos y el IPD garantiza que la organización sea impecable. Lo que se ha visto en la etapa es que la coordinación se ha ido rompiendo en el camino. Como es que Federico Tong ha sido aislado de Renzo Manyari y como no entra una supervisión del COI. Cecilia Tait lo ha estado haciendo, pero debió desde un inicio prever esta situación. Un señor inhabilitado como Manyari (del colegio de abogados) no podría estar manejando algo tan importante como los Bolivarianos”, contó.

En esa misma línea, mencionó: “En los documentos hallados hay adjudicaciones sin órdenes de compra. Por esta razón, los alojamientos no fueron los adecuados o no se haya pagado a proveedores. Hemos tenido denuncias que se otorgaron manejos a algunas empresas. (...) Así digan yo no manejo dinero del estado, hay responsabilidades directas porque está la imagen del Perú que se da afuera”.

Por último, el congresista se refirió a las acusaciones que realizaron desde la Asociación Deportiva Anticorrupción (ADA) por malos manejos en el deporte peruano, lo que se había catalogado como una “organización criminal”. A su vez, reveló que se encuentra trabajando de la mano de Contraloría.

“Tenemos evidencias de todos los brazos que conllevan a que nos diga que hay una organización que se lleva en distintas federaciones. Hemos hecho un cronograma con Contralor para hacer intervenciones y auditorías de los dineros del estado. En los últimos años, el señor Príncipe nos ha ocultado información. Enviaba cualquier cosa menos de lo que hemos pedido. Tenemos mapeados 67 funcionarios, entre representantes de Judo, Bádminton, Esgrima, Levantamiento de pesas, etc”, apuntó.

Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano. (Foto: Legado)

