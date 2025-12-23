Hernán Barcos sigue sin definir su futuro luego de su sorpresiva salida de Alianza Lima. El ‘Pirata’ cerró un exitoso ciclo de cinco años en el cuadro de La Victoria, con un bicampeonato y siendo el máximo goleador extranjero del club, pero todavía no cerró con FC Cajamarca, recién ascendido a la Liga 1, pese a negociar en dicha ciudad y tener prácticamente todo listo en su contrato. ¿La razón? Para el delantero dejar Lima no es una decisión nada sencilla, pues tiene algunos negocios fuera del deporte en la capital, por lo cual podría seguir escuchando algunas ofertas, entre ellas la de Sport Boys.

El equipo rosado mostró su interés por el ‘Pirata’ ni bien supo que dejaba Alianza Lima. Es más, acercaron una propuesta, pero la de FC Cajamarca era más atractiva en el plano económico. Sin embargo, todo podría cambiar en las próximas horas. “Sport Boys no se rinde por Hernán Barcos”, adelantó el periodista Marcello Merizalde en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), dejando entrever que habrá una nueva oferta por el atacante de 41 años.

Sport Boys presentó en las últimas horas al colombiano Jaime de la Pava como su nuevo entrenador, quien habría sido el hombre clave para volver a la carga por Barcos. El exDT de Unión Comercio sabe que el ‘Pirata’ podría darle esa cuota de experiencia, liderazgo y gol a un plantel que necesita urgentemente volver a competir en la Liga 1 y dejar de luchar solo por la permanencia.

En ese sentido, harán un último intento por el ‘Pirata’, mejorando las pretensiones económicos y ofreciéndole un proyecto posterior que tenga que ver con alguna función dentro del esquema deportivo del equipo. En ese caso, la pelota estará en cancha del cordobés, quien de aceptar la oferta estaría más cerca de Lima y también de su familia, que radica en la capital desde hace cinco años.

Jaime de la Pava fue presentado junto a su nuevo comando técnico en Sport Boys. (Foto: @sportboys)

Por lo pronto, el cuadro rosado comenzó la planificación de la temporada 2026 con su nuevo entrenador. La idea es empezar la pretemporada el 3 de enero en el Master Club de Lurín. Jaime de la Pava llegará al Perú después de Navidad y sostendrá algunas reuniones con la directiva para definir el tema de refuerzos, pues la idea es comenzar a completar el plantel antes de Año Nuevo.

Cabe recordar que hubo una purga en el club rosado tras el cierre del Torneo Clausura, sumado que Juan Carlos Cabanillas, quien terminó la temporada 2025 como entrenador, hoy es embajador de Sport Boys. En cuanto a renovaciones, el club confirmó la continuidad de Leonel Solís, Nicolás Da Campo, Hansell Riojas, Luciano Nequecaur y Steven Rivadeneyra, quienes fueron la base de este año.

Por otro lado, se sumaron Diego Melián, Federico Illanes, Renzo Alfani, Anghelo Flores, André Vásquez y también a modo de préstamo Mathías Llontop, Percy Liza y Gustavo Dulanto. La idea es sumar dos jugadores más del exterior, posiciones y nacionalidades que definirá el nuevo DT rosado, también dependiendo del presupuesto con el que se cuenta. La idea, a como dé lugar, es armar un plantel competitivo para pelear un boleto a la Copa Sudamericana.

Ojo, Sport Boys cumple 99 años de fundación en 2026 y el objetivo es disputar un torneo internacional en el año de su centenario, por lo cual asegurar el refuerzo de Hernán Barcos y potenciar el equipo con más futbolistas de recorrido y experiencia es vital para dicho logro. Los próximos días serán claves y los hinchas del primer campeón peruano están a la expectativa.

Hernán Barcos fue captado en Cajamarca junto a su familia para negociar con el recién ascendido. (Foto: Palco VIP)

