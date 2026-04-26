La pelea entre Alana Flores y Flor Vigna no es solo un combate más: es el choque de dos mundos que llegan cargados de energía, carácter y millones de seguidores detrás . En el escenario de la Arena Ciudad de México, ambas protagonistas convierten el ring en un espectáculo donde cada movimiento cuenta. Alana apuesta por su disciplina y preparación física, mientras que Vigna entra con intensidad, carisma y una mentalidad competitiva que promete un duelo vibrante de principio a fin.

Más allá de los golpes, esta pelea representa una batalla de estilos y personalidades que ha encendido las redes sociales desde días antes. El público no solo espera un ganador, sino un show memorable en el Supernova Génesis 2026, donde cada round puede cambiar la historia. Con la tensión en el aire y la adrenalina al máximo, todo está listo para un enfrentamiento que podría robarse la noche.

¿Cómo llegan Alana Flores y Flor Vigna al Supernova Génesis 2026?

La historia de Alana Flores es un claro ejemplo de reinvención y perseverancia. En 2020, la pandemia la dejó sin trabajo mientras estudiaba Economía en la Universidad de Monterrey, lo que la llevó a iniciar transmisiones de Call of Duty con apenas unos cuantos espectadores. Con el tiempo, su constancia la catapultó hasta rozar el millón de seguidores en Twitch. Su incursión en el boxeo llegó en 2024 durante La Velada del Año IV, donde consiguió un nocaut técnico ante millones de espectadores en el estadio Santiago Bernabéu, consolidándose como una de las figuras más llamativas del circuito. Con 1.56 metros de estatura y compitiendo entre los 50 y 52 kilogramos, ha demostrado ser una rival intensa, capaz de imponerse incluso ante oponentes físicamente superiores.

Del otro lado aparece Flor Vigna, quien llega con una contextura más alta (1.68 m) y mayor peso (63 kg), además de un recorrido destacado en el mundo del espectáculo como bailarina, actriz y conductora. Aunque este será su debut en el boxeo, su experiencia en escenarios exigentes y competitivos juega a su favor. La previa del combate no ha pasado desapercibida, con cruces verbales que elevaron la tensión entre ambas, reflejando una rivalidad que ha captado la atención del público. Todo apunta a un enfrentamiento cargado de intensidad dentro y fuera del ring.

Este combate también tiene un componente especial: Alana ha dejado entrever que podría ser su despedida del boxeo, lo que añade un nivel extra de motivación en su búsqueda por cerrar esta etapa con una actuación contundente. La velada comenzará a las 17:00 horas (CDMX) y podrá seguirse a través de Netflix, con miles de espectadores atentos a lo que ocurra. Cuando suene la campana, toda la narrativa previa quedará atrás: será el momento de ver si la experiencia de Alana marca la diferencia o si Flor logra dar el golpe y firmar una de las sorpresas de la noche.

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

¿Quiénes son los favoritos del Supernova Génesis 2026? Predicción

Alana Flores vs. Flor Vigna : Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina.

: Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina. Kim Shantal vs. Karely Ruiz : Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico.

: Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico. Mario Bautista vs. Aaron Mercury : Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja.

: Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja. Lonche vs. Willito : Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa.

: Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa. Milica vs. Ari Geli: Milica cuenta con ligera ventaja en las apuestas gracias a su preparación física y disciplina, aunque Ari Geli tiene un fuerte apoyo en redes sociales.