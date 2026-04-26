La pelea entre Mario Bautista y Aaron Mercury ya se encuentra en pleno desarrollo y la tensión no deja de aumentar en el Supernova Génesis 2026 . El enfrentamiento tiene lugar este domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, donde una multitud sigue de cerca cada intercambio en uno de los combates más mediáticos de la cartelera. Bautista parte como uno de los nombres más sólidos por su preparación y experiencia sobre el ring, mientras que Mercury asume el desafío con determinación, buscando sorprender y dar un golpe de autoridad en una pelea que ha encendido las redes.

La velada recién comienza y el ambiente ya es electrizante tras los primeros combates de la noche. Con Bautista y Mercury como protagonistas de uno de los duelos más esperados, la atención está completamente centrada en lo que ocurra dentro del ring. Si quieres conocer quién se quedó con la victoria EN VIVO y cómo se definió la pelea, continúa leyendo y descubre todos los detalles al instante.

¿Quién ganó la pelea entre Aaron Mercury y Mario Bautista hoy 26 de abril de 2026?

Por confirmar...

Cartelera completa del Supernova Génisis 2026

Alana Flores vs. Florencia Vigna

Milica vs. Ari Geli

Mario Bautista vs. Aaron Mercury

El Abraham vs. Nando

Lupita Villalobos vs Kim. Shantal

Lonche vs. Willito

¿A qué hora inició el Supernova Génesis 2026 EN VIVO hoy 26 de abril?

El evento Supernova Génesis 2026 arrancó en horario estelar desde México, con una transmisión que se adaptó a distintas regiones del mundo para que nadie se pierda la acción. La función principal comenzó a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) desde la Arena Ciudad de México. A continuación, los horarios en otros países.

México (CDMX): 16:00

16:00 Perú: 17:00

17:00 Colombia: 17:00

17:00 Ecuador: 17:00

17:00 Estados Unidos: 18:00 ET, 17:00 CT, 16:00 MT, 15:00 PT

18:00 ET, 17:00 CT, 16:00 MT, 15:00 PT Venezuela: 18:00

18:00 Bolivia: 18:00

18:00 Chile: 19:00

19:00 Paraguay: 19:00

19:00 Argentina: 19:00

19:00 Uruguay: 19:00

19:00 España: 00:00 (medianoche)

¿Dónde ver Supernova Génesis 2026 EN VIVO desde México, EE. UU. y más países?

La transmisión oficial del Supernova Génesis 2026 está a cargo de Netflix, que lleva el evento EN VIVO a nivel global. Esto significa que podrás disfrutar de todas las peleas, incluida la estelar, desde prácticamente cualquier país, sin necesidad de recurrir a canales de televisión tradicional. La plataforma continúa apostando por los eventos en vivo, integrando este tipo de espectáculos deportivos dentro de su catálogo.

Para acceder, solo necesitas contar con una suscripción activa a Netflix e ingresar desde tu dispositivo favorito —Smart TV, celular, tablet o computadora— a la hora indicada en tu región. No hay costo adicional por ver el evento, ya que está incluido dentro del servicio, lo que lo convierte en una opción accesible para millones de usuarios que buscan seguir el show en tiempo real.