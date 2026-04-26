El boxeo de influencers alcanza un nuevo nivel este domingo 26 de abril con el esperado evento Supernova Génesis 2026 en la Ciudad de México. Esta gala deportiva, cuyos combates estelares serán transmitidos a nivel mundial por Netflix y los preliminares por sus redes oficiales en Twitch, YouTube, Facebook y TikTok, tiene como uno de sus platos fuertes el choque entre Milica y Ari Geli. Ambas creadoras de contenido llegan con estilos opuestos que prometen una batalla técnica y física de alta intensidad sobre el cuadrilátero. Si te encuentras en Estados Unidos o en cualquiera parte del mundo, descubre quién ganó la pelea entre estas dos populares personalidades del Internet en esta experiencia digital que fusiona el entretenimiento con el deporte de contacto.

¿Quién ganó la pelea Kim Shantal vs. Milica por Supernova Génesis 2026?

Aquí te contamos el resultado del combate entre Ari Geli y Milica por el Supernova Génesis 2026:

Pelea de Supernova Génesis 2026 Resultado final Kim Shantal vs. Milica Milica venció a Kim Shantal

Micaela Ibáñez, mejor conocida como Milica, representa el poder y la disciplina de Argentina con una trayectoria sólida en el fitness y el streaming. Con un récord de dos victorias y una derrota, la bonaerense destaca por su imponente resistencia física y una preparación atlética de primer nivel. Sus triunfos previos ante Mercedes Roa y May Osorio la posicionan como una rival de cuidado que sabe manejar la presión del ring. Con una estatura de 1.58 metros y un estilo basado en la fuerza, buscará imponer condiciones desde el primer asalto en la capital.

Por otro lado, la española Ari Geli (nombre artístico de Ariadna Geli Pérez) aporta la agilidad y los reflejos de una atleta de alto rendimiento forjada en el baloncesto profesional. Tras superar una grave lesión de ligamento, la barcelonesa ha demostrado una resiliencia única que ahora traslada con éxito al mundo del boxeo. Su ventaja competitiva radica en la movilidad y coordinación heredadas de las canchas de 3x3, lo que la convierte en una oponente difícil de alcanzar. Ari no es ajena a los grandes escenarios, habiendo participado previamente en formatos masivos como La Velada del Año ante miles de personas. Su estrategia será el movimiento constante para desgastar a su rival y llevarse la victoria en este enfrentamiento estelar ahora.

A pesar de la intensidad que se espera en el combate, el primer careo oficial en la “Fight Week” reveló una faceta muy humana. Milica y Ari Geli abrieron la conferencia de prensa demostrando que, aunque son amigas fuera del ring, la rivalidad será total al sonar la campana. Ambas han compartido momentos importantes en su carrera como influencers, pero este 26 de abril solo una podrá salir con el brazo en alto.

¿Quién ganó la pelea Milica vs. Ari Geli EN VIVO hoy? Revisa el resultado del combate estelar de Supernova Génesis 2026 en directo. Sigue la cobertura completa de este evento de boxeo para nuestra comunidad hispana. | Crédito: @supernovaboxing / Instagram / Composición Mag

¿Qué tiempo de duración tendrá cada round del Supernova Génesis 2026?

Las peleas del Supernova Génesis 2026 varían en cantidad de rounds y tiempo. Por ejemplo, hay combates de 3 rounds de 3 minutos cada uno (Lonche vs Willito, El Abraham vs Nando y Mario Bautista vs Aarón Mercury sin careta), 4 rounds de 2 minutos c/u (Alana Flores vs Flor Vigna) y 3 rounds de 2 minutos c/u (Milica vs Ari Geli).

Supernova Génesis 2026 se realizará este domingo 26 de abril de 2026 en México (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Cómo ver la pelea Ari Geli vs. Milica en el Supernova Génesis 2026?

El combate entre Ari Geli y Milica es uno de los dos combates preliminares que se transmitirá en vivo y en directo a través de las redes oficiales de @supernovaboxing en Twitch, YouTube, Facebook y TikTok a partir de las 16:00 horas del Tiempo de Centro / 6pm ET / 3pm PT. El resto de peleas se verá única y exclusivamente por Netflix a partir de las 7pm (Tiempo del Centro de CDMX).

Cartelera completa del Supernova Génesis 2026

Estelar

Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Karely Ruiz (México) vs. Kimberly Shantal (México)

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

Preliminares

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)