¡Lo confirmó la AEW! Cody y Dustin Rhodes pelearán contra The Young Bucks en el evento Fight For The Fallen

Double or Nothing fue, sin duda, un éxito para la All Elite Wrestling (AEW ). Los medios especializados informaron sobre ese show. Incluso la misma WWE se refirió a ellos en el último Raw a través de Sami Zayn (aunque no se sabe si lo dicho por el luchador estaba en el guion o no).

Pero la AEW no se puede dormir en sus laureles. Y lo sabe. Por eso ya está armando la cartelera para su tercer evento Fight for the Fallen, que se celebrará en la ciudad de Jacksonville, en Florida, el sábado 13 de julio.

Y lo mejor es que han confirmado un tremendo combate: los hermanos Rhodes, Dustin y Cody, se medirán ante The Young Bucks (dupla conformada por Matt y Nick Jackson). Así lo anunció la misma empresa a través de su cuenta de Twitter.

Dustin y Cody ya se han visto las caras en un ring de la AEW. Pelearon en Double or Nothing en una lucha sangrienta en la que Cody se llevó la victoria. Luego de eso, le pidió a su hermano formar equipo para enfrentar a The Young Bucks. Y por el anuncio de la empresa ese combate ya es un hecho.

De esta manera, el evento Fight For The Fallen ya tiene tres peleas aseguradas: el Kenny Omega versus Cima, Brandi Rhodes contra Allie y la de Cody y Dustin Rhodes contra The Young Bucks, en donde los títulos en parejas de AAA no estarán en juego.



► Raptors vs. Warriors EN VIVO y EN DIRECTO: se enfrentan en el Game 1 de las finales de la NBA desde Toronto vía ESPN



► ¿Lo habrá tomado bien? Triple H habló sobre la entrada de Cody Rhodes en AEW Double or Nothing



► Golden State Warriors vs. Toronto Raptors vía ESPN: se enfrentan en el Juego 1 de las finales de la NBA



► Bayley sobre canjear el maletín: "Sentí que volví a conectar con los fanáticos y que mi trabajo había sido recompensado"