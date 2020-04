Dustin Rhodes ha anunciado que se retirará de la lucha libre profesional si pierde su combate ante Kip Sabian en el próximo programa de AEW Dynamite. Esta enfrentamiento forma parte del torneo que coronará al primer campeón TNT.

Rhodes dio a conocer esta noticia en el nuevo episodio del programa ‘Road To’, que se emitirá mañana lunes en YouTube. Sin embargo, un extracto del video, en donde se escucha el anuncio de Dustin, ya ha sido colgado en el Twitter oficial de la All Elite Wrestling.

En ese clip, Rhodes le deja un mensaje telefónico a su hermano Cody. “Como sabes, cada semana buscó en mi alma y me pregunto si todavía puedo hacer esto. Mi búsqueda del alma me ha llevado a esto. Este torneo por el campeonato TNT es lo más importante que he hecho desde que luché contra ti en Double or Nothing”, inicia Dustin.

Y agrega: “Ser el primer campeón TNT significa todo lo que puedas imaginar para mí. Es una de las cosas que quiero discutir contigo y me gustaría decírtelo en persona, en lugar de hacerlo por mensaje de voz. Kip Sabian no es una broma de luchador, si no lo puedo vencer, me retiraré".

Todo se sabrá este miércoles. Además de la lucha entre Rhodes y Sabian, en los cuartos de final del torneo también se enfrentarán Sammy Guevara contra Darby Allin. Cody y Lance Archer ya avanzaron a las semifinales.

TE PUEDE INTERESAR