¡Habló fuerte y claro! Kenny Omega: "No queremos imitar a WWE, quiero demostrar mi forma de hacer pro-wrestling"

Directo como solo él sabe serlo. Kenny Omega , vicepresidente ejecutivo de All Elite Wrestling (AEW) fue entrevistado recientemente por el diario nipón, Tokyo Sports, en la que tocó varios temas interesantes, como los motivos por los que dejó el wrestling de ese país, la oferta que recibió de WWE y sobre el enfoque que AEW tiene en el pro-wrestling femenino en Japón.

De arranque, puso el parche de lo que busca la compañía respecto a lo que reina en el mundo wrestling. "No quiero imitarles (a WWE), quiero demostrar mi forma favorita de hacer pro-wrestling al mundo, y eso es en AEW", acotó. "WWE tenía una lucha de ensueño que quería hacer, y era contra AJ Styles. Los luchadores dicen 'quiero ir a WrestleMania'. Para mí, WrestleMania fue el Tokyo Dome, mi mayor sueño ya se cumplió", agregó respecto a la oferta de WWE previa a su decisión de irse a AEW.

También se animó a hablar de los salarios de AEW y el suyo al cambiar de compañía: "No importa, soy un adulto responsable, no hago esto por el dinero. Quiero cambiar la vida del espectador a través de mi visión del pro-wrestling. Es importante que gente que esté triste o depresiva pueda sentir felicidad cuando vean pro-wrestling y se olviden de sus problemas".

Para concluir, Kenny habló respecto a su paso por New Japan. "Me encanta Japón, me gusta vivir y luchar aquí. Sin embargo no puedo hacerlo ahora mismo en New Japan". La nueva cara de la compañía sabe que el camino es difícil, pero se propone a hacer de AEW una opción al gusto del fanático del wrestling.

