"Son Laureles Deportivos y tú estarás ahí": la historia de Alexandra Grande para llegar al éxito

Aunque creció entre el karate (por su mamá) y el kung fu (por su papá), Alexandra Grande recién descubrió sus ‘genes’ a los siete años. Después de practicar ballet, gimnasia, vóley, entre otros deportes y talleres, un día caminando con su mamá por el Estadio Nacional le dijo que quería aprender karate, y así empezó todo.

Si bien sus papás tenían una academia en casa, en donde ‘Ale’ daba algunos puñetes y luego volvía a su cuarto, su mamá la llevó a un dojo donde había enseñado hace tiempo. Allí estuvo un año, luego- por cosas del destino- conoció a Roberto Reyna, quien hasta ahora es su entrenador. Así, lo que empezó como un hobby se convirtió en una profesión.

Y más aún cuando una vez, en una de esas caminatas por el Estadio Nacional, Alexandra Grande le preguntó a su mamá por qué había nombres alrededor de la fachada del estadio. “Son Laureles Deportivos y tú estarás ahí”, le dijo. Comenzó representándonos desde los 14 años y en base a trabajo, sacrificio y mucha dedicación, ‘Ale’ pudo cumplir ese sueño el año pasado.

En agosto de 2018, y después de ganar el oro en los Juegos Mundiales de Karate en Polonia, Alexandra Grande recibió los Laureles Deportivos en el grado de Gran Cruz. Un logro que la llena de orgullo, pero que es un paso más hacia su meta: conseguir una medalla olímpica.

Y es que desde que karate fue anunciado como deporte olímpico para Tokio 2020, ‘Ale’ tiene un objetivo más: estar en los Juegos Olímpicos. “Mi entrenador me dice que hay que descansar, pero yo quiero entrenar, mi día a día gira en torno al karate”.

Para ello, Alexandra Grande viaja constantemente a Europa para poder competir y seguir sumando puntos en su camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. “Quiero volver a ser la mejor de América”, sostiene.

Por eso, lleva una rutina tan exigente: levantarse 5:30 am, ir a entrenar a La Videna, de 7:00 am a 10:00, entrenamientos de gimnasio y karate a doble horario e irse cada dos semanas a Europa para seguir sumando puntos. “Tengo 29 años, pero mi entrenador me dice que no tengo tope”.

En setiembre pasado, el camino a Tokio 2020 comenzó. Alexandra Grande se ubica sexto en la carrera por conseguir uno de los cuatro cupos en el ranking. Pero no es la única forma, y ella lo sabe. “Hay más de una forma de clasificar: por tarjetas, por continente, por el mismo ranking mundial, tengo que ver todas las maneras. No voy a descansar hasta tener una medalla olímpica”.

La idea de ‘Ale’ es participar en todas las competencias posibles hasta los Juegos Panamericanos. “Hay siete Premier League y 4 Series A que dan puntos para Tokio 2020. No quiero regalar ningún punto”.

Y como en Toronto 2015, cuando venció en la final a la dominicana Karina Díaz (4-3), Alexandra Grande espera volver a ser la mejor de América en los Juegos Panamericanos. Eso sí, esta vez, será en nuestra casa, con nuestra gente, de local, por lo que ‘Ale’ tendrá una motivación especial.

Destacados Premios de Alexandra Grande

- 1° Puesto - Juegos ODESUR - Medellín (2010)

- 3° Puesto World Combat Games - Beijing (2010)

- 2° Puesto - Juegos Panamericanos - Guadalajara (2011)

- 1° Puesto - Juegos Panamericanos - Toronto (2015)

- 1° Puesto - Premier League - Salzburgo (2016)

- 1° Puesto - Serie A - Toledo (Mundial) (2017)

- 1° Puesto World Games - Breslavia (2017)

- 2° Puesto - Juegos Suramericanos - Cochabamba (2018)

- 1° Puesto - K1 Premier League - Berlin (2018)

Alexandra Grande logró la medalla de oro en Toronto 2015. (Foto: Manuel Melgar / Video: Franco Anaya)

